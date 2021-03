La chiusura di marzo potrebbe dare il colpo di grazia alle speranze dei rialzisti nel breve periodo. Tuttavia, acquistare IRCE sui prossimi ritracciamenti potrebbe essere una strategia vincente. Andiamo a capire il perché.

Secondo l’analisi basata sui multipli di mercato il titolo è molto sottovalutato qualunque sia la metrica considerata (PE, PEG e PB). In particolare nel caso più conservativo le quotazioni potrebbero crescere di un fattore due rispetto agli attuali valori. Solo in questo modo potrebbero allinearsi alla media del settore di riferimento. Anche per l’unico analista che copre IRGE il giudizio è positivo con un consenso medio accumulare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 12%.

Altro punto importante è legato alle prospettive di crescita degli utili nei prossimi anni. Il consenso degli analisti per i prossimi tre anni è una crescita media annua del 35% circa. Un livello superiore a quella media del settore di riferimento.

Acquistare IRCE sui prossimi ritracciamenti potrebbe essere una strategia vincente: i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

Il titolo IRCE (MIL:IRC) ha chiuso la seduta del 22 marzo a 1,98 euro in rialzo del 2,86% rispetto alla seduta precedente.

Che non sia un buon momento per comprare IRCE è immediatamente evidente guardando sia il grafico settimanale che quello mensile. Nel primo caso, infatti, le quotazioni hanno raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 2,07 e, quindi, un ritracciamento ha elevatissime possibilità di verificarsi. Sul mensile, invece, il mese sta chiudendo sotto l’importantissimo supporto in area 2,01 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura del genere, confermata anche nel mese di aprile, potrebbe definitivamente determinare un’inversione ribassista.

A questo punto lo scenario più probabile è un ritorno in area 1,87 euro prima di una ripartenza al rialzo. Questo scenario verrebbe sconfessato da una chiusura settimanale sotto questo livello. In questo caso si aprirebbero le porte per una continuazione della discesa fino ai minimi del 2020 in area 1,3 euro.

Quindi, viste le potenzialità del titolo, acquistare IRCE sui prossimi ritracciamenti potrebbe essere una strategia vincente, ma nel rispetto degli stop individuati dai livelli riportati in precedenza,

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Approfondimento

Titanmet da aprile in poi potrebbe partire per un rialzo di oltre il 200%