Al termine della seduta del 24 aprile il titolo INWIT si è distinto per un rialzo superiore a quello medio dell’indice italiano. Inoltre, trattasi di un titolo azionario dai molti punti di forza e dalle interessanti prospettive di crescita. Come dichiarato dall’amministratore delegato dell’azienda, proprio il fabbisogno di nuove infrastrutture per il 5G potrebbe portare a un’ulteriore crescita del fatturato nei prossimi anni e della remunerazione per gli azionisti.

I punti di forza e di debolezza del titolo

In base al consensus degli analisti che seguono l’azienda, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi. Anche il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Un aspetto interessante è quello legato al giudizio degli analisti. Nell’ultimo anno, infatti, hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società. Inoltre, la maggior parte di quelli che si occupano del titolo raccomandano Buy o Overweight. Il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti, poi, è superiore al prezzo corrente, ma esprime una sottovalutazione di solo il 5% circa.

Tra i punti di debolezza c’è una situazione finanziaria disabilitante con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso.

Inoltre, con un rapporto prezzo/utili previsto di 39,11 e 32,68 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l’azienda opera con multipli di utili molto elevati. Infine, sulla base delle quotazioni attuali, la società ha un livello di valutazione particolarmente elevato in termini di “enterprise value”.

Un titolo azionario dai molti punti di forza e dalle interessanti prospettive

Le azioni Inwit (MIL:INW) hanno chiuso la seduta del 24 aprile in ribasso dell’1,05% rispetto alla seduta precedente a quota 12,27 €.

Tutti gli indicatori sono impostati al ribasso. Ci potrebbero essere, quindi, tutti i presupposti per una discesa fino in area 11 €. Sotto questo livello, poi, la tendenza potrebbe definitivamente girare al ribasso. Un primo indizio in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura inferiore a 12,159 €.

Il superamenti area 12,87 €, invece, potrebbe favorire il raggiungimento di area 14,7 €.

Letture consigliate

Conti Zara primavera estate 2023, come accaparrarsi i capi più amati a prezzi stracciati? Occhio agli special prices di stagione

Chi produce latte, derivati e formaggi dei discount: la risposta lascia senza parole. Lo sapevi?