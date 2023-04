Eliminare le macchie di acqua dura da legno, vetri e acciaio? Negli hotel lo fanno con pochi prodotti

I segreti per pulire le superfici ed eliminare i fastidiosi aloni che rischiano di macchiare i materiali sono arnesi del mestiere dei professionisti del settore. Li abbiamo scoperti ed elencati, si tratta di prodotti naturali efficaci con cui rendere le pulizie veloci e senza fatica.

L’acqua cosiddetta dura cioè ricca di calcare fa numerosi danni in casa. Ma anche negli hotel. I professionisti delle pulizie rimediano con metodi naturali che dovremmo copiare in modo che in casa aloni e residui spariscano per sempre. Legno con le chiazze, vetri opachi e acciaio diventato ruvido devono essere dei ricordi, ma per farlo non dobbiamo spaccarci la schiena.

Per eliminare le macchie dalle superfici lucide come i vetri della doccia o delle finestre possiamo utilizzare il dentifricio bianco. È un prodotto neutro che sciolto nell’acqua calda crea una schiuma nemica degli aloni. Basta applicarla qualche minuto alla zona interessata e dopo strofinarla delicatamente. La macchia di acqua sparirà e non ci sarà nessun alone. Possiamo provare questo rimedio anche nelle superfici vicine ai lavandini della cucina che solitamente è preda di schizzi d’acqua e residui di umido. Nelle cucine degli hotel ci si affida agli oli di agrumi cioè arancia e limone che eliminano velocemente le macchie di acqua dura. Gli agrumi combattono i depositi minerali e rendono brillanti le superfici.

Questione di tempo

Eliminare le macchie di acqua dura dalle superfici più delicate? È possibile soprattutto per quelle di legno che in casa si trovano nei mobili costosi e a cui teniamo di più. Capita di dimenticare di utilizzare i sottobicchieri quando beviamo in salotto e il calore crea bollicine di vapore che vanno a macchiare tavolini, tavoli o qualunque superficie stiamo utilizzando. Quelle macchie con il passare del tempo saranno sempre più difficili da eliminare e rovineranno il mobile.

Le regole da seguire sono poche. Non utilizziamo nessuna cera perché questa impedirebbe all’umido di andarsene. Con l’aria calda del phon diamo una prima asciugata e se la macchia è rimasta ricorriamo alla maionese. È proprio così. Gli esperti delle pulizie degli hotel hanno ottenuto incredibili risultati utilizzando la maionese per eliminare gli aloni di acqua dalle superfici in legno. Naturalmente la macchia deve essere presente da poco tempo. C’è un limite superato il quale anche il prodotto più aggressivo o chimico diventa totalmente inutile. Quindi agiamo con prontezza.

Eliminare le macchie di acqua dura anche dai tessuti

Negli hotel sono presenti numerose superfici in acciaio ma anche nella nostra casa. In questi casi le macchie di acqua dura e gli aloni orribili che rovinano le nostre pulizie potrebbero essere sconfitte con un rimedio semplice e immediato. Basterebbe mischiare il bicarbonato di sodio con l’aceto bianco. Creiamo un prodotto naturale con acqua calda e utilizziamo uno strofinaccio in microfibra per eliminare la sporcizia. Il rimedio è delicato e l’acciaio subirà un trattamento conservativo che non lo danneggerà facendolo invece risplendere.

Calcio e magnesio sono in grado di danneggiare le superfici di casa in maniera veloce e definitiva. È necessario fare molta attenzione alle macchie di acqua dura. Se le superfici riguardano i tessuti come quelli dei divani o delle tende aiutiamoci con l’acqua distillata e il panno in microfibra. Utilizziamo il phon per asciugare. In questo modo anche i capi delicati potrebbero salvarsi ed evitare di dover essere riciclati.