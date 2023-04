Sconti Zara primavera estate 2023, come accaparrarsi i capi più amati a prezzi stracciati? Occhio agli special prices di stagione

Sconti Zara da non perdere per la primavera e l'estate 2023-proiezionidborsa.it

Le tendenze per la stagione estiva 2023 incalzano. Negozi e boutique di tutta Italia pullulano di nuove collezioni. Aumentano i capi esposti (ma anche i prezzi) per tantissimi marchi famosi. Occhio, però, agli sconti di stagione che possono fare la differenza nello stile e nel portafoglio. Ecco gli sconti Zara che più stanno spopolando online e nei negozi.

Il marchio d’abbigliamento e di accessori di proprietà del gruppo spagnolo Inditex ha inaugurato la stagione primaverile mettendo in campo tutti i trend del momento. È proprio questa l’arma vincente di Zara: cattura in anticipo quelli che saranno i trend di stagione e li traduce in capi a cui le amanti della moda non sapranno dire di no. Dunque, chi intende vestire seguendo le tendenze non può non conoscere i capi più venduti e richiesti su Zara in questo momento. Per la primavera e l’estate 2023 tornano anche le scarpe eleganti ma comode che s’indossano tranquillamente sia di giorno che di sera. E di scarpe di tendenza, tra gli sconti di Zara, ne abbiamo diverse: dai sandali agli stivaletti in pelle.

Di seguito, i migliori acquisti da prendere ora da Zara con un costo inferiore ai 30 euro.

Sconti Zara: i migliori acquisti da fare in primavera, sotto i 30 euro

Fare compere nelle grandi catene come Zara non è sempre una passeggiata, soprattutto nei weekend, quando i centri commerciali sono presi d’assalto. Inoltre, la grande quantità di prodotti esposti rende quasi impossibile focalizzarsi sugli acquisti cosiddetti “necessari”. Dunque, meglio fare attenzione e andare alla ricerca anche dei capi in saldo (anche perché in molti casi, fanno parte di quei pezzi basici che ci servono sempre, prima o poi). Quindi, ecco su cosa puntare al di sotto dei 30 euro.

Partiamo dalle camice oversize, proposte in diverse fantasie al prezzo scontato di 19,90 euro. (In genere sono con scollo a V, maniche lunghe e bottini anteriori). Un passepartout da infilare nei pantaloni o legare con un fiocco.

Da non farsi scappare i pantaloni cropped culotte, a vita alta elasticizzati sulla parte posteriore. La gamba larga rende questi pantaloni comodi e versatili. Disponibili, attualmente, sia neri che grigi a 22,95 euro.

Tra i vestiti corti, suggeriamo l’abito con stampa catene. Vestito corto con scollo a V incrociato e maniche lunghe. Il nodo anteriore crea un gioco di volumi che nasconde le rotondità della pancetta. Il colore disponibile è verde-ecrù e costa 17,95 euro.

Non mancano pezzi dalle maniche corte, come top, maglie e canotte. I classici body attillati senza maniche sono un vero affare. Disponibili in tanti modelli e colorazioni a meno di 10 euro. Altro must have di stagione, i top con lavorazione pointelle. Senza maniche con lo scollo rotondo, sono un vero asso nella manica. Comodi e sensuali con un po’ di trasparenza nel tessuto.

Costumi e profumi da non perdere

Tra gli special prices dei saldi Zara 2023 troviamo anche diversi modelli di costumi da bagno. Tra i più gettonati quelli asimmetrici con coppe rimovibili, scollo asimmetrico e spalline sottili, color magenta a 19,90 euro.

Infine, tra i profumi, invece, la miglior offerta disponibile è Zara Femme EDT 90 ml più Twiligh Mauve EDT 90 ml. Un duo set di eau de toilette al prezzo di 7,95 euro.