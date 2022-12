Il titolo Terna potrebbe essere interessante solo per il suo dividendo

Si può comprare un titolo solo per il suo dividendo? La risposta potrebbe essere si se si parla di Terna. Un titolo azionario che potrebbe essere interessante solo per il suo dividendo. Queste azioni, infatti, presentano caratteristiche molto interessanti.

Ecco ciò che rende questo titolo azionario interessante

Il rendimento del dividendo di Terna non è tra i top di Piazza Affari, ma ha un’importantissima caratteristica. Nel corso degli ultimi 10 anni si è sempre mantenuto stabile sopra il 4%.

Questa caratteristica diventa ancora più importante se si tiene conto del fatto che Terna ha uno dei valori di beta più bassi di Piazza Affari. Il valore del beta a 1 anno, infatti, è pari a 0,3. Un livello che si colloca dietro solo Leonardo. Sul significato del parametro beta si rimanda ai dettagli disponibili al seguente articolo.

Prima di concludere ricordiamo che Terna è uno di quei titoli sui quali un investimento della durata di 10 anni ha una probabilità del 100% che abbia una performance positiva. Il rendimento atteso medio annuo è del 26,0%. Da notare che questo risultato è ottenuto tenendo conto dello storico aggiustato per i dividendi distribuiti.Un titolo azionario che potrebbe essere interessante solo per il suo dividendo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Terna (MIL:TRN) ha chiuso la seduta del 28 dicembre a 7,002 euro, in ribasso dell’1,10% rispetto alla seduta precedente.

Dopo un rialzo che non si vedeva da oltre un anno, le quotazioni di Terna hanno accelerato al ribasso a seguito dell’incrocio ribassista delle medie. Questo segnale, poi, è stato supportato anche dal segnale di vendita dello SwingTrading Indicator.

Al momento, quindi, non si vedono pericoli all’orizzonte per chi ha puntato sul ribasso di Terna.

La valutazione del titolo

Dal punto di vista della valutazione il titolo potrebbe fare paura. Infatti, risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Ad esempio, secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, per il rapporto prezzo su utili le azioni Terna sono sopravvalutate di circa il 20%. La sopravvalutazione sale a oltre il 50% nel caso in cui si consideri il rapporto prezzo su fatturato. Da notare che questo indicatore, pari a 5,3x, fa di Terna un titolo sopravvalutato in assoluto. Normalmente, infatti, dovrebbe essere pari a 1.

La sopravvalutazione è pari a circa il 40% se si considera il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow.

Secondo gli analisti che coprono Terna il prezzo obiettivo medio è in linea con le attuali quotazioni.