Attenzione a cosa rischiamo se a Capodanno facciamo una festa rumorosa e il vicino ci denuncia

Manca ormai poco alla festa di Capodanno e ognuno di noi trascorrerà l’ultima sera dell’anno in modo diverso. Chi andrà al ristorante, chi in piazza e chi, magari, organizzerà una festa a casa. Attenzione, però, a non esagerare, perché se ci denunciano rischiamo tanto. Ed ecco cosa.

Mancano due giorni alla fine del 2022 e, sicuramente, tanti di noi trascorreranno l’ultimo giorno dell’anno in compagnia di parenti o amici. Con tanto di cotechino e lenticchie, nella speranza che l’anno nuovo porti, finalmente, soldi e serenità.

C’è chi lo festeggia con una cenetta romantica a lume di candela, scegliendo il vino giusto. Chi si vestirà in modo sexy, a partire dalle calze perfette. E c’è chi organizza, per Capodanno, una festa a casa con amici e parenti. Inevitabilmente, lasciandosi andare con schiamazzi, musica, risate e rumori. Si rischia la denuncia anche se è il 31 dicembre?

Se un vicino di casa decide di segnalarci ai Vigili, per Capodanno, ecco cosa dice la legge

In realtà, sì e no. Dipende dal Comune. Nel senso che, a Capodanno, si tende a chiudere un occhio, addirittura con regolamenti specifici. Ad esempio, a Milano, anche se quest’anno non ci sarà il tradizionale appuntamento in piazza, il regolamento parla di deroga ai limiti delle immissioni acustiche. In pratica, a Capodanno, fino alle 3 di notte, si può superare la soglia consentita.

Quindi, per analogia, si presuppone, ma non è espressamente indicato, che anche le feste private, fino a quell’ora, abbiano una sorta di deroga garantita. È pur vero che esiste l’articolo 844 del codice civile che vieta “i rumori che superano la normale tollerabilità”. Cosa si intende per normale tollerabilità? Se è chiaro il concetto, diventa difficile quantificarlo. In genere, si intende un rumore di fondo che eccede i 3 dB.

Cosa si può fare contro una festa di Capodanno troppo rumorosa e cosa si rischia a farla

Questo nelle ore notturne perché, di giorno, dalle 6 alle 22, non si dovrebbero superare i 5 decibel. Questo è quanto afferma la legge, di base, senza specificare giorni particolari come il Capodanno. In genere, se si vive in condominio, prevale sempre il regolamento condominiale. Solo se non fosse presente, allora si dovrebbe fare riferimento all’articolo 844 del codice civile.

Attenzione a cosa rischiamo se a Capodanno facciamo una festa. Nel caso dessimo fastidio solo al vicino di casa, rischieremmo un illecito civile con relativo pagamento dei danni. Se, invece, fosse tutto il condominio a protestare, ecco che sarebbe disturbo della quiete pubblica. Che è punito dall’articolo 659 del codice penale.

Attenzione a cosa rischiamo se a Capodanno facciamo una festa troppo chiassosa perché si rischia l’arresto

Le conseguenze non sarebbero per nulla simpatiche. Si parla di arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 309 euro. Quindi, la cosa migliore, per una festa in condominio, è avvisare l’amministratore per capire se e come farla. Meglio ancora, avvisare i vicini di casa che, in via eccezionale, per la notte di Capodanno ci sarà una festa in casa. Nel pieno rispetto delle 3 di notte.

Chi, invece, subisce questi rumori, potrebbe chiamare la Polizia o i Carabinieri, ma solo in casi davvero clamorosi e che coinvolgano più persone. Che usciranno e faranno un verbale. Meglio sarebbe telefonare al proprio amministratore in modo da farlo intervenire rapidamente.