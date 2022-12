Non solo oro o nero per Capodanno ma con questi outfit sembreremo più giovani, sensuali e slanciate

Per molti dopo aver deciso dove trascorrere il Capodanno, diventa un cruccio quale abito indossare. Ecco alcuni outfit che ci faranno sentire belle e più giovani sia per una festa in famiglia che per un party elegante.

Mancano pochissimi giorni alla fine del 2022 e oltre a scegliere il menù è d’obbligo dare il benvenuto all’anno nuovo con l’outfit giusto. Prendersi cura di sé è fondamentale per stare bene con sé stessi e in mezzo agli altri. Per raggiungere tale obiettivo è importante non solo seguire un regime alimentare corretto ma anche curare il proprio aspetto col make-up giusto a seconda dell’età. Se ciò viene completato dall’outfit appropriato per ogni occasione, il risultato sarà perfetto. Non sarà necessario andare ad un party per festeggiare l’ultimo dell’anno e per vestirsi bene. Potremmo essere radiose ed eleganti anche festeggiando in casa con familiari e amici. Le tendenze moda di quest’anno vedono come protagonisti non solo oro o nero, ma anche altri colori ancora più raffinati ed eleganti.

Ecco cosa indossare per l’ultimo dell’anno

Le tendenze moda sono tantissime, per tutte le tasche e tutte le taglie, sia per party eleganti, per feste in famiglia o in piazza. Un capo molto versatile, sia in versione elegante che casual, è sicuramente la tuta jumpsuit. Questo capo sta bene a tutte e, nella versione a palazzo, slancia anche la figura. Ovviamente sotto la tuta, versione elegante, non potranno mancare tacchi alti, per i quali si potrà fare un sacrificio almeno l’ultimo dell’anno. Per un party elegante, potrà scegliersi con il corpetto in paillettes e i pantaloni morbidi e lisci. Se invece la serata si svolgerà in casa o in un ambiente più familiare, potremo scegliere una tuta in tinta unita con cinturino in vita.

Per chi invece non vuole rinunciare al classico, potrà scegliere una gonna a vita alta a pieghe fino al ginocchio o semplicemente a campana. Nonché abbinarci sopra una camicia in seta, color avorio e un cinturino elegante con qualche strass o ancora un corpetto in paillettes. Invece per una versione più casual, ci si potrà abbinare un maglioncino a collo alto o un grazioso twin-set. Infine non possono mancare nella lista degli outfit da indossare per un party elegante un abito lungo a sirena o il classico tubino, in versione sfavillante.

Non solo oro o nero, ma queste tonalità ci renderanno ancora più raffinate anche a casa

Dopo aver deciso il luogo dove festeggiare il Capodanno, non resta che scegliere tra i diversi outfit sopra proposti, sia nella versione elegante che casual. Tra i colori di tendenza, oltre al classico oro o nero, si potrà spaziare tra le tonalità metallizzate del grigio, del rosa, del rosso e soprattutto del bianco.

Nonché scegliere capi in velluto o in raso, nelle tonalità del porpora, del bordeaux, del verde o del blu. Insomma non abbiamo che l’imbarazzo della scelta per vivere l’ultima sera dell’anno sentendoci irresistibilmente belle e raffinate.