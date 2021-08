Diciamolo chiaramente: la scelta di mettere delle piante o dei fiori anche nella camera da letto non spopola. Ci sono ancora troppe persone che credono nella leggenda metropolitana per cui le piante assorbono una quantità tale di ossigeno da causarci danni. La verità è che un’abitudine è davvero dura a morire e le persone non amano cambiare.

Forse l’unica ragione per cui non tutti metterebbero una pianta nella propria camera da letto è più legata alle zanzare. Si sa che d’estate l’acqua stagnante delle piante le può attirare. Ad ogni modo, esistono delle piante che sono particolarmente indicate anche per la nostra camera da letto, per svariate ragioni. Infatti, molti le evitano ma queste piante sono perfette anche per la camera da letto.

Alcune indicazioni preliminari

Ricordiamo al Lettore che avere tante piante e tanti fiori attorno a noi riduce notevolmente la nostra agitazione. Insomma, ci fanno stare bene ed essere più felici. Gli effetti benefici delle piante sono noti a tutti e rivestono una delle ragioni per cui sempre più persone comprano piante per la casa. Sarà anche una conseguenza del lockdown, periodo in cui tutti noi abbiamo cominciato a portare ancora maggior attenzione alla casa. C’è persino chi sostiene che le piante aiutino a lavorare meglio, e per questa ragione in molti uffici italiani c’è tanto verde.

Benefici di queste piante

Per quanto concerne la camera da letto, dobbiamo naturalmente scegliere delle piante dall’aroma delicato. Non possiamo permetterci di disporre nel luogo dove dormiamo delle piante troppo odorose. Di conseguenza, la scelta potrebbe ricadere sull’areca. Questa meravigliosa pianta riesce persino a depurare l’aria nelle ore del giorno. Oppure, potremmo optare per il potos che ha la grande capacità di assorbire la formaldeide. Tra l’altro, non dobbiamo dimenticarci che le piante riescono anche a limitare l’inquinamento acustico, quindi sono un’ottima ragione per avere dei sonni tranquilli.

Molti le evitano ma queste piante sono perfette anche per la camera da letto

Infine, ci sono delle piante che aiutano a rendere più salubre l’aria della nostra camera. Tra tutti segnaliamo il ficus benjamin. In molti l’avranno già sicuramente notato in qualche ufficio o in qualche pubblicità. Sempre per restare in tema, anche una bella sanseveria o dell’aloe vera non sarebbe male. Infine, se proprio non vogliamo prenderci cura di una pianta vera esistono sempre quelle finte. Almeno quelle non attirano le zanzare e non le dobbiamo annaffiare.

