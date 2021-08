Ecco la buonissima ricetta per una crostata soffice e delicata che delizia grandi e piccini

Tra le tante ricette di cui abbiamo già parlato, questa sarà sicuramente un’aggiunta valida e gustosa. In questo articolo infatti vedremo assieme come preparare un dessert fantastico e bello da vedere. Un dolce perfetto per finire una serata con stile.

Ecco allora la buonissima ricetta per una crostata soffice e delicata che delizia grandi e piccini.

Tutto il necessario per preparare una buonissima crostata

L’occorrente per 8 porzioni:

100 gr di farina 0;

40 gr di farina integrale;

100 gr di burro;

150 gr di gherigli di noce;

1 uovo;

1 limone;

100 gr di zucchero semolato;

lievito per dolci;

sale;

Per la farcitura:

400 gr di ricotta di pecora;

100 ml di panna fresca;

80 gr di zucchero a velo;

Per la decorazione

2 mele;

30 gr di zucchero semolato

1 limone;

cannella in polvere;

400 ml d’acqua.

Per prima cosa andremo a preparare la frolla: inforniamo allora le noci a 180 °C tenendo lo sportello leggermente aperto. Girandole continuamente, tostiamo le nostre noci per 7 minuti facendo molta attenzione che non si brucino nel processo. Facciamole poi raffreddare e tritiamole grossolanamente assieme a un po’ di zucchero.

Fatto questo, mescoliamo le farine, il lievito e disponiamo il composto a fontana. Versiamo poi al centro lo zucchero, il burro e un pizzico di sale. Cominciamo a mescolare e appena dopo aver iniziato aggiungiamo l’uovo le noci e un po’ di scorza di limone grattugiata. Dopo aver impastato il tutto dovremmo ottenere una palla compatta, schiacciamola e lasciamola in frigo a riposare per un’ora avvolta nella pellicola.

Per la farcitura, invece, setacciamo la ricotta in una ciotola capiente, uniamo lo zucchero e mescoliamo con la frusta fino ad ottenere una crema. Allo stesso tempo montiamo la panna assieme allo zucchero a velo rimasto e, una volta pronta, uniamola alla ricotta. Lasciamo poi il composto in frigo per mezz’ora.

Attenzione alla cottura

Inforniamo poi la frolla estendiamola su un foglio di carta da forno, trasferiamo il tutto in uno stampo per crostate e bucherelliamo la base. Ricopriamo con un foglio di carta da forno e qualche legume secco e cuociamo a 180 °C per 15 minuti.

Trascorso questo tempo togliamo i legumi, il foglio e rimettiamo il tutto in forno per altri 10 minuti finché la frolla non sarà pronta. Una volta che si sarà raffreddata, riempiamo la base con il composto di ricotta e panna e mettiamo in frigo per due ore.

Per la decorazione, invece versiamo metà dell’acqua e il succo di limone in una ciotola. Laviamo quindi le mele, tagliamole a fettine e mettiamole a bagno nell’acqua aromatizzata.

Versiamo poi il resto dell’acqua in un pentolino assieme a zucchero e cannella e facciamola bollire. Aggiungiamo ora le fettine di mela lasciamole a bagno per due minutini. Una volta tolte e asciugate arrotoliamole assieme in modo da ottenere delle piccole rose che andremo a disporre sulla crema di ricotta. Il risultato sarà davvero uno spettacolo per gli occhi e per la bocca.