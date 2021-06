Piccole bacche scure molto simili a mirtilli riescono a contrastare invecchiamento e radicali liberi. Si tratta dell’Aronia, un frutto che cresce nell’America settentrionale e oggi molto coltivato anche nel nord Italia. Pare che la consumazione di queste bacche benefiche abbia sull’organismo incredibili effetti. L’Aronia infatti è un sorprendente cibo super nutriente dalle forti proprietà antiossidanti e che fra i tanti benefici combatte anche l’invecchiamento cellulare. Ecco quali straordinarie caratteristiche possiede.

Cosa caratterizza le bacche di Aronia

Esistono ben due diverse varietà di questa pianta. Mentre una produce bacche dal colore rosso intenso, l’Aronia detta “nera” regala frutti scuri. Varietà a parte l’Aronia è un cibo altamente saziante perché ricco d’innumerevoli vitamine come C, B1 e B2 o Vitamina K. I benefici sono innanzitutto in termini di contrasto dei radicali liberi. Il frutto infatti ostacola l’invecchiamento e tende a mantenere il corpo giovane se consumato con regolarità. Importanti benefici compaiono anche per ossa, circolazione sanguigna, apparato urinario. Questo superfood inoltre contrasta la stitichezza e migliora il funzionamento del colon. Ma non finisce qui.

Le cose importanti da conoscere sul suo conto

L’Aronia apporta una quantità notevole di fibre al corpo, protegge il sistema cardiovascolare. Le bacche possiedono anche un gran numero di Sali minerali e proteggono l’organismo. Il frutto vanta la presenza di flavonoidi, antociani e un enorme quantitativo di Ferro. Insomma apporta al corpo tutto ciò di cui esso necessita e un buon quantitativo energetico. Per conoscere altri alimenti fortemente sazianti per rimanere in forma senza digiunare basta leggere questo precedente articolo.

Se consumate da crude il loro sapore tende a essere aspro, per cui in commercio esistono bacche trattate con speciali lavorazioni. Il gusto appare quindi più dolce e gradevole al palato. L’aronia è infatti spesso protagonista di prodotti come marmellate o salse ma anche di perfette tisane depurative dell’organismo. Il colore rosso intenso o blu mirtillo rende questo speciale frutto un ottimo colorante. Sono molte le industrie che sfruttano l’alta pigmentazione proprio per quest’uso. A oggi non sembrano esistere controindicazioni al suo utilizzo ma è comunque preferibile valutare modalità e quantità d’assunzione con il proprio specialista di fiducia.