Pochi lo sanno, ma Roma è una città che ha tanto da scoprire anche per le giovani coppie di innamorati. Le sue viuzze strette e suoi scorci stupendi possono infatti essere il panorama perfetto per un viaggio romantico.

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e vogliamo presentare ai nostri Lettori due esperienze che le giovani coppie non potranno assolutamente perdersi. Infatti, sono queste le due esperienze romantiche da fare quest’estate a Roma e che ogni coppia che crede nell’amore eterno non dovrebbe assolutamente perdersi . Scopriamo subito a cosa ci riferiamo.

La città degli innamorati da non perdersi questa estate

Quando si parla di città dell’amore spesso ci si riferisce a Venezia oppure a Verona. Eppure, è proprio a Roma che si nasconde un luogo che prometterebbe alle giovani coppie di sposarsi e amarsi per sempre.

Antiche leggende sembrano infatti indicare che la celeberrima fontana di Trevi abbia dei poteri superiori a quelli solitamente attribuitagli.

Una tradizione popolare, infatti, prescrive di lanciare nelle acque della fontana ben tre monete.

La prima garantirebbe di tornare a Roma, la seconda assicurerebbe di incontrare l’amore della propria vita mentre la terza prometterebbe un fortunato un felice matrimonio. Insomma, una esperienza da non perdere, in particolare per le coppie un po’ più superstiziose.

Sono queste le due esperienze romantiche da fare quest’estate a Roma e che ogni coppia che crede nell’amore eterno non dovrebbe assolutamente perdersi

Se non si è soddisfatti del lancio della monetina, esiste una seconda leggenda dedicata agli innamorati che sembrerebbe assicurare alla coppia amore eterno.

Affianco alla fontana di Trevi si trova infatti la poco conosciuta ma romanticissima fontanella degli innamorati. Secondo delle leggende popolari agli amanti che dovessero bere dalla fontana sarebbe garantito un amore senza fine. Ovviamente, Non è dato sapere se la credenza è vera oppure no, ma sicuramente si tratta di un gesto che qualsiasi partner apprezzerà.

Approfondimento

Quest’estate dobbiamo assolutamente visitare questo antico e stupendo borgo a strapiombo sul mare che ci ruberà il cuore