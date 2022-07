In casa ogni giorno dobbiamo inevitabilmente affrontare degli inconvenienti. Dei piccoli o grandi fastidi che potrebbero anche rovinarci la giornata. Ad esempio, pensiamo ai cattivi odori che fuoriescono dagli scarichi domestici. Ma anche ad una tubatura intasata, al frigorifero che perde acqua o alle formiche che invadono casa.

Anche il nostro spazio esterno potrebbe crearci dei problemi. È inevitabile che dopo l’inverno, il nostro giardino abbia bisogno di cure e attenzioni. Pensiamo alle crepe nei muri, alla ruggine sulle superfici in metallo, alle sedie in plastica che si anneriscono o ingialliscono a causa delle intemperie.

Un solo rimedio per profumare casa ed eliminare i parassiti dalle piante

Con l’arrivo del caldo e delle belle giornate, un altro problema potrebbe minacciare il nostro giardino. Parliamo degli afidi e dei parassiti. Piccoli insetti che infestano le colture e le piante da interno ed esterno. Invadono i nostri vegetali e succhiano la linfa. Hanno una grande capacità di adattamento, e provocano problemi alle foglie, fino alla completa morte della pianta.

Per contrastarli possiamo ricorrere ai pesticidi chimici, oppure ai rimedi naturali della nonna. In questo caso ci viene in aiuto uno spezia molto profumata. Parliamo dei chiodi di garofano, utilizzati in cucina, ma anche in ambito fitoterapico ed erboristico.

Per contrastare afidi e parassiti, dobbiamo versare 2 cucchiaini di chiodi di garofano in 500 ml di acqua. Lasciamo scaldare il composto. Una volta raggiunto il bollore spegniamo il fuoco. Facciamo raffreddare e inseriamo il liquido in un contenitore spray. Ora non ci resta che spruzzare la soluzione ottenuta su tutte le nostre piante.

Come profumare l’ambiente ma anche le mani

Il composto ottenuto per eliminare i parassiti, si può anche utilizzare per profumare la casa. Spruzziamo il liquido sulle tende, sul divano e in tutte le stanze. In alternativa, possiamo versare qualche goccia di olio essenziale di chiodi di garofano su un dischetto di cotone e inserirlo nel sacchetto dell’aspirapolvere. Ogni volta che accenderemo questo elettrodomestico, diffonderà un buon odore per tutta la casa.

I chiodi di garofano sono molto utili anche per eliminare i cattivi odori dalle mani. Possiamo preparare un deodorante naturale molto efficace contro la puzza di pesce, aglio, ecc. In una bacinella piena di acqua aggiungiamo un cucchiaio di chiodi di garofano. Immergiamo le mani e strofiniamo per bene, utilizzando del bicarbonato.

Quindi, ci serve un solo rimedio per profumare casa e proteggere il giardino.

