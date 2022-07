Durante l’estate un problema molto sentito dalla maggior parte delle persone è la sudorazione notturna. Benché sia frequente anche nel corso delle altre stagioni, questo disagio comporta una serie di problematiche. In primis, non permette di riposare nel migliore dei modi, comportando non solo l’insonnia, ma anche stanchezza e stress nel corso della giornata. In secondo luogo, invece, il sudore potrebbe penetrare nel cuscino, provocando la comparsa di bruttissime macchie gialle.

Se per il primo problema il consiglio è di consultare il proprio medico e valutare eventuali terapie, per il secondo abbiamo diverse opzioni da sfruttare. Tuttavia, nel prossimo paragrafo scopriremo un rimedio in particolare che ci permetterà di risolvere questo problema in maniera efficace e veloce.

Il rimedio per togliere la puzza di sudore dalle federe e dai cuscini ingialliti

Per rimuovere efficacemente l’olezzo di sudore e le macchie gialle da federe e cuscini possiamo utilizzare vari prodotti. Fra più efficaci, però, troviamo il sapone di Marsiglia che anche le nostre nonne usavano nelle faccende di casa, anche per lavare il bucato.

Come ben sappiamo, si tratta di un prodotto naturale, economico e molto versatile nelle pulizie, ma non solo. Infatti, se unito insieme all’olio di neem, per esempio, esso potrebbe diventare anche un ottimo insetticida, utile per eliminare e allontanare le blatte da casa.

Nel caso delle federe e dei cuscini, invece, il sapone di Marsiglia ci servirà per effettuare un pretrattamento prima del lavaggio in lavatrice. Quindi, una volta riempite delle bacinelle con dell’acqua, basterà sciogliere 20 g di sapone per ogni litro e lasciare il tutto in ammollo. Trascorsa un’ora circa, possiamo trasferire federe e cuscini all’interno della lavatrice.

Se per le prime il lavaggio non dovrebbe essere così complicato, per i cuscini, invece, bisogna prestare molta attenzione. Infatti, sia che si tratti di cuscini sintetici o in lattice, è fondamentale impostare lavaggi a basse temperature (30 gradi) ed azionare la centrifuga al minimo dei giri. In ogni caso, però, si consiglia di seguire le indicazioni riportate sulle etichette e, nel caso, procedere con un semplice lavaggio a secco.

Una miscela efficace

Dopo aver inserito questi capi all’interno della lavatrice, per eliminare definitivamente le macchie gialle è necessario autoprodurre un detersivo in casa. Per farlo basterà inserire in un contenitore:

500 g di acqua distillata;

un cucchiaino di acido citrico;

120 ml di acqua ossigenata.

Una volta mescolato il tutto, inseriamo 100 ml di questa miscela all’interno del cassetto dei detersivi ed impostiamo il lavaggio a 30 gradi. Quindi, ecco il rimedio per togliere la puzza di sudore e le macchie gialle da federe e cuscini in maniera efficace.

A lavaggio terminato, infine, stendiamo sia le federe che i cuscini all’aria aperta, possibilmente sotto i raggi diretti del sole. Questo passaggio è fondamentale perché permette di evitare un’eventuale proliferazione di muffe e, quindi, di sgradevoli cattivi odori.

