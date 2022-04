Un solo cucchiaio di questo ingrediente per fare il pieno di omega 3, l’alleato dell’organismo che aiuterebbe a controllare colesterolo e problemi cardiaci

Non tutti sanno che l’organismo assume determinati nutrienti solo attraverso l’alimentazione, perché non è in grado di produrli autonomamente.

Per questo mantenere una dieta equilibrata e salutare, ricca di tanti e svariati cibi, è un aspetto fondamentale per mantenere il nostro fisico in forma.

Ogni vitamina e minerale, poi, è importante per diversi motivi e agisce in base alle specifiche funzioni che ha. Quindi, sarebbe indispensabile cercare di mangiare vari alimenti per evitare carenze, ma anche in senso opposto cercare non abusarne. Infatti, il fabbisogno giornaliero chiarisce proprio le quantità minime da assumere, in base al sesso, peso, età o ad altre condizioni o patologie.

Omega 3 e acido alfa-linoleico

Tra i vari elementi essenziali da introdurre attraverso il cibo, ci sono gli acidi grassi omega 3, dei nutrienti importanti per vari aspetti. L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, infatti, gli conferirebbe diverse proprietà, ad esempio mantenere i livelli di colesterolo normali e il cuore in salute. Potrebbero, poi, essere impiegati per contrastare i trigliceridi alti, artrite, asma, demenza e Alzheimer.

In linea di massima, ne troviamo in grandi quantità nei pesci grassi, ma anche nelle noci e in molte verdure. Fa parte degli omega 3 un importantissimo grasso essenziale, ovvero quello alfa-linoleico.

Questo elemento sarebbe utile a combattere problematiche cardiovascolari, quindi pressione e colesterolo alto, diabete, disturbi renali, depressione. L’EFSA afferma che l’apporto quotidiano sarebbe di circa 2 grammi, ma in caso di integratori sarebbe sempre meglio chiedere maggiori informazioni al proprio medico.

Tra le rare fonti naturali di questo acido essenziale ci sarebbe l’olio di canapa, ricavato dalla spremitura a freddo della pianta. Per assumere il fabbisogno giornaliero addirittura ne basterebbe un solo cucchiaio di questo ingrediente.

Il suo colore verde può essere più o meno intenso e ha un sapore assolutamente singolare che ricorda le nocciole, delicato e leggero. Le sue proprietà sarebbero apprezzabili, perché oltre a contenere la vitamina E e fitosteroli, potrebbe aiutare a mantenere bassa la pressione e i livelli di grasso nel sangue.

In cucina è possibile usarlo in vari modi, ma sarebbe meglio sfruttarlo a crudo, per non alterare le sue qualità. Potremmo aggiungerlo per insaporire e rendere speciali le nostre insalate, creme salate, pasta.

È ancora più buono se lo impieghiamo per preparare pesti da aggiungere nella pasta o come condimento di pesce, carne o verdure. In più, potrebbe essere interessante versarne poche gocce all’interno di frullati salutari a base di vegetali.

