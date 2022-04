Vestirsi bene ed avere stile è l’obiettivo di ognuno di noi. Ogni volta che guardiamo nel nostro armadio, però, ci poniamo la stessa domanda: “cosa posso indossare oggi per essere impeccabile?”. Essere alla moda non è sempre una questione di soldi. Possiamo vestirci bene senza spendere una fortuna e sicuramente guardando nei nostri armadi scopriremo di avere già tutto ciò che serve. La primavera è appena iniziata ed uno dei capi simbolo di questa stagione è la giacca di jeans. Oggi vogliamo svelare che possiamo indossare questo capo senza timore a 20 come a 50 anni. Inoltre, la giacca di jeans è un capo che ci permette di vestirci con stile senza spendere una fortuna.

Dove cercarla

Come ogni capo d’abbigliamento, possiamo trovare giacche di jeans di ogni tipo e modello e per tutte le tasche. Tuttavia, possiamo acquistare capi di qualità già a partire da 30 euro su Zalando, per esempio, oppure su Amazon. Se vogliamo invece comprarla allo stesso prezzo recandoci in negozio, potremmo dare un’occhiata magari da Zara oppure da H&M o da Bershka. Non sottovalutiamo anche le bancarelle al mercato, che possono offrire tante occasioni e capi sempre alla moda.

Per essere alla moda senza spendere molto, ecco come indossare la giacca di jeans ad ogni età anziché trench e blazer

La giacca di jeans è considerata come un capo tendenzialmente riservato ai giovani. In realtà, possiamo indossarla ad ogni età con stile seguendo delle piccole accortezze. Abbiniamola ad altri capi evergreen. Ad esempio, indossiamola sopra ad un paio di pantaloni in pelle e stivaletti di media altezza con tacco squadrato. In questo modo, daremo un tocco di freschezza al nostro look senza esagerare. Da non sottovalutare anche l’abbinamento che vede la giacca di jeans insieme ad una gonna midi e ad una camicia. Questo outfit risulterà elegante e sofisticato senza troppi fronzoli. Infine, l’intramontabile jumpsuit: questo capo must che slancia la figura è perfetto se indossato con la giacca in denim. Vestiamoli con un paio di sneakers per un look da giorno e con delle décolleté per la sera.

Denim su denim e grandi classici

Portare la giacca di jeans su un pantalone denim si rivela una scelta vincente. In questo caso, però, giochiamo sui colori e, se la giacca in jeans fosse chiara, indossiamo un pantalone denim più scuro. Il jeans è un materiale che sta bene quasi con tutto. Un grande classico che ci permette di non sbagliare mai è quello di portare la giacca di jeans su un look total black o white. Questa si rivelerà la chiave giusta per smorzarlo e dargli ancora più stile.

Per le più giovani, anche di sera

Per essere alla moda senza spendere molto, possiamo usare una giacca di jeans anche su un abito sottoveste oppure su un little black dress. Mettiamo da parte il blazer e il trench e sfoderiamo una giacca di jeans sia per il giorno, sia per la sera. Il nostro outfit sarà subito più funzionale e meno formale. Abbinare un abito con la giacca di jeans sdrammatizzerà il look, dandogli un tono minimal ma perfetto per farci notare.

