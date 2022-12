Un sogno ad occhi aperti vedere le straordinarie luminarie artistiche in queste 3 città d’Italia

Abbiamo voglia di passare il Natale fuori casa ma non sappiamo dove andare? Di seguito scopriremo i nomi di 3 mete italiane in cui si respira una grandissima aria natalizia.

Viaggiare durante le feste natalizie è uno dei migliori regali che potremmo farci. Al di fuori dei regali materiali, infatti, il dono più bello per cui vale la pena spendere del denaro è proprio fare un’esperienza, con le persone che più amiamo. E quale migliore esperienza se non un viaggio?

A Natale, poi, le strade, i vicoli e le piazze si colorano e si illuminano, grazie alle decorazioni installate per i festeggiamenti. Anche nei paesini più piccoli, infatti, è possibile rimanere incantati col naso all’insù, ad ammirare queste bellissime illuminazioni natalizie.

In alcune città, però, c’è chi si impegna ancora di più per sorprendere visitatori e turisti. Ci sono 3 destinazioni italiane che sono nel tempo diventate famose proprio grazie alla ricchezza delle decorazioni. Sono dislocate al Nord, al Centro e nel Sud Italia, e ogni anno sono meta di tantissimi turisti incuriositi. Ecco in quali mete dovremmo prenotare il nostro prossimo viaggio per essere abbracciati da un avvolgente clima natalizio.

Un sogno ad occhi aperti vedere le illuminazioni in giro per l’Italia in queste 3 mete in giro per l’Italia

C’è chi si sta ancora scervellando su quale regalo comprare al proprio partner, senza sapere che basterebbe conoscere il suo segno zodiacale per fare la scelta giusta.

E poi c’è chi ha già deciso che, quest’anno, sarà il momento perfetto per vivere un Natale diverso dal solito. Una delle mete più adatte per farlo è Salerno.

La bellezza della costa illuminata sul mare

Anche quest’anno il lungomare di Salerno prenderà vita grazie alle meravigliose e famosissime Luci d’Artista. La manifestazione popolare è una delle più attese d’Italia, che attira turisti da ogni parte d’Italia. Dal 2 dicembre 2022, le bellissime installazioni luminose rimarranno accese fino alla fine di gennaio del prossimo anno. Si tratta di una vera e propria esposizione di strutture di diverse forme che, grazie alle loro mille luci colorate, illumineranno la città.

Per completare l’evento, ci saranno tantissimi spettacoli, momenti culturale e la possibilità di immergersi nello shopping. Le lampade utilizzate saranno a led, a basso consumo.

Quel ramo del Lago di Como

Nel Nord Italia, oltre a vedere 3 cascate ghiacciate spettacolari, potremo godere di un’aria di festa altrettanto magica visitando il Lago di Como. Ogni Natale Como si trasformava nella “Città dei Balocchi”, grazie alle proiezioni luminose che venivano trasmesse sui palazzi più importanti del centro storico.

Quest’anno, però, le cose cambieranno, e la Città dei Balocchi sarà allestita a Cernobbio. A poca distanza dal centro di Como, quindi, potremo comunque godere di una magica atmosfera natalizia, direttamente sul lago. Sono previste installazioni come la ruota panoramica, i mercatini di Natale, la pista del ghiaccio e varie illuminazioni a led. A differenza degli scorsi anni, però, non sono previste le classiche proiezioni sui monumenti, in ottica di risparmio energetico.

L’Albero di Natale più grande di sempre

Anche quest’anno verrà acceso a Gubbio (Umbria) il meraviglioso e mastodontico albero di Natale più grande di sempre. Oltre 800 strutture luminose illumineranno le pendici del Monte Ingino. Alto 750 metri per 450 di base, sarà un sogno ad occhi aperti vedere questo albero coi nostri cari.