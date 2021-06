Tempo di mare, sole e anche sudore, i nemici invisibili dei capelli, soprattutto quelli trattati. In estate non è sempre facile gestire i capelli con una piega perfetta per più di qualche ora. Per via del mare, della salsedine, del sole e così via e per la maggior parte delle donne che tingono i capelli è ancora più difficile.

Nessun tipo di prodotto può preservare a 360° i capelli esposti a questi fattori sopra indicati, ma per evitare che i capelli tinti diventino crespi e ribelli si può adottare questo semplicissimo trucco.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il rimedio che quasi nessuno conosce per migliorare l’aspetto dei capelli tinti in estate

La maggior parte delle tinture per capelli sono costituite da ammoniaca che apre il fusto del capello per depositare il colore. Questo passaggio a lungo andare può portare ad un cambiamento della consistenza del capello che nel tempo può risultare secco, piatto e sfibrato.

Per quanto riguarda le tinture senza ammoniaca, sono un’ottima alternativa valida, che rallenta il processo sopra indicato. Ma la maggior parte ha tempi di posa più lunghi, il che può comunque causare danni.

Con questi presupposti e con la voglia di essere perfette e impeccabili anche in estate, bisogna assolutamente adottare questo piccolo segreto per dire addio ad inestetismi e dedicarsi alle vacanze in pieno relax.

Un semplicissimo trucco per evitare che i capelli tinti diventino crespi e ribelli

Il segreto che quasi nessuno conosce sta nell’utilizzare dei prodotti senza solfati. Questi sono il peggior nemico dei capelli tinti, essendo molto aggressivi. I solfati tolgono la maggior parte dell’umidità dal fusto del capelli, facendo sbiadire il colore più velocemente e sembrare meno vivace.

Quindi, perché non utilizzare i prodotti senza solfati? Ad esempio la maggior parte di shampoo e balsamo per i capelli colorati, non contiene solfati. Così i capelli saranno ben puliti senza seccarli e così si riuscirà a trattenere anche più a lungo il colore su i capelli.

Inoltre per i problemi più comuni che affliggono i nostri capelli ecco 5 utilissimi consigli da utilizzare subito