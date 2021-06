Tra le tante faccende domestiche un po’ a tutti è successo di non sapere lavare questo oggetto d’uso quotidiano. Ogni casa che si rispetti ne possiede uno e nella maggior parte delle volte è fatto di fibra di cocco e ha scritte come home, welcome o cose simili. Stiamo parlando dello zerbino, ovviamente

Come pulire questo oggetto di uso quotidiano senza rovinarlo

I tappeti comunemente chiamati zerbini, vengono solitamente utilizzati negli ingressi di ogni casa. La caratteristica è quella di catturare la polvere e la sporcizia che risiede nella suola delle scarpe per non portarla dentro l’appartamento.

La fibra di cocco detta anche coir, è una delle maggiori fibre utilizzate per le sue particolari caratteristiche, che rendono il tappeto robusto e resistente. Per proteggerlo e farlo durare più a lungo, esiste un trucco geniale per lavare il tappeto di casa senza rovinarlo e farlo diventare da uno degli oggetti più sporchi ai più puliti.

Questa speciale fibra è da trattare con una pulizia periodica utile a liberare le setole da ogni traccia di sporco. Questo vuol dire anche utilizzare un lavaggio non invasivo altrimenti si rischia di rovinarlo, scolorirlo o sfilacciarlo.

Il trucco geniale per lavare uno degli oggetti più sporchi della casa senza rovinarlo

La prima cosa da fare è pulire tutta la superficie del tappeto sbattendolo all’aria. Successivamente passare al lavaggio con acqua e sale per ammorbidire le fibre. Arrivati fin qui, prendere una spazzola con setole lunghe e dure per sfregare il tappeto eliminando eventuali residui di sporcizia persistenti, fino a quando non saranno completamente eliminati.

Nel caso ci fossero macchie, queste si possono trattare con acqua e sapone di Marsiglia, sfregando delicatamente per non danneggiare il tappeto. Dopo aver sciacquato con cura, lasciare ad asciugare all’aria facendo attenzione a non deformare il tappeto durante l’asciugatura. Quest’ultima dovrà avvenire completamente per evitare che il tappeto anche se un po’ umido, possa emanare un cattivo odore.