La lavatrice è uno degli elettrodomestici più utili che abbiamo in casa. Però dietro a quell’aspetto innocuo nasconde parecchie insidie.

Infatti una mano non esperta può provocare dei piccoli disastri come capi bianchi macchiati o addirittura di diversa tonalità, lana infeltrita, maglioni drasticamente rimpiccioliti.

Questi ultimi indubbiamente sono fastidiosi perché non c’è quasi mai altra soluzione, se non buttarli via. Oggi proviamo a illustrare un metodo che potrebbe salvare uno dei nostri vestiti preferiti. Parliamo, dunque, di un semplice trucco che aiuta a recuperare i capi rimpiccioliti dopo una lavatrice.

L’utilizzo del balsamo

Una volta fatto il danno, proviamo a ripararlo. Prendiamo la nostra maglia, oramai in formato mignon, e immergiamola all’interno di una bacinella di acqua gelata.

Cerchiamo con le mani di allungare le maniche e di allargare energicamente le trame del tessuto. Una volta completato questo passaggio, aggiungiamo dell’abbondante ammorbidente e poi l’ingrediente segreto: il balsamo.

L’utilizzo di questi elementi oleosi aiuta a far sì che le fibre del tessuto si rilassino e si smollino. È necessario lasciare tutto in ammollo per almeno una notte.

Come asciugarlo

Per prima cosa è necessario estrarre l’indumento con delicatezza dal catino. Poi stenderlo nel lavandino e attendere una decina di minuti che il liquido in eccesso dreni.

Una volta passato questo tempo lo solleveremo per poi strizzarlo delicatamente con le mani. Faremo sempre dei movimenti dall’alto verso il basso per far sì che si allarghi e si allunghi. Dopodiché lo riporremo su un telo da bagno assorbente per tamponarlo con un asciugamano. Quindi ci procureremo una gruccia e lo appenderemo. Sarà la forza di gravità ripristinare la sua misura normale.

Oggi abbiamo spiegato dettagliatamente come mettere in pratica un semplice trucco che aiuta a recuperare i capi rimpiccioliti dopo una lavatrice. Consigliamo di leggere anche questo articolo: “Perché tutti stanno inserendo una federa in lavatrice a ogni lavaggio”.