A volte solamente l’aggiunta di un particolare ingrediente può completamente trasformare una ricetta. Soprattutto se si tratta di piatti della tradizione, che conosciamo dunque molto bene. Siamo infatti abituati a prepararlo sempre allo stesso modo, seguendo sempre la stessa procedura. Alle volte però è anche importante cambiare e sperimentare.

Una piccola variazione

Nessuno infatti nega il fatto che un particolare piatto, così come lo abbiamo sempre gustato, non sia buono. Al contrario, proprio per il fatto che venga così apprezzato da molte persone, risulta interessante provare a sperimentare qualche variazione nella ricetta. Se alcuni tentativi non riusciranno, altri potrebbero aggiungere al piatto una componente molto gustosa in grado di renderlo ancora più interessante. Infatti, se aggiungiamo le mele a questo famoso dolce per un risultato sorprendente, non saremo delusi.

La cheesecake alle mele

La cheesecake è un dolce molto conosciuto ed amato, anche nel nostro Paese. Ne esistono diverse versioni, tutte apprezzate da moltissime persone.

In questo articolo vogliamo suggerire una variazione che prevede l’aggiunta di un frutto molto saporito e ottimo per condire i dessert. Aggiungiamo le mele a questo famoso dolce per un risultato sorprendente!

Dunque gli ingredienti che ci servono sono duecento cinquanta grammi di biscotti e centocinquanta di burro, che utilizzeremo per la base del dolce. In seguito avremo bisogno anche di tre mele, duecento grami di zucchero e quattro uova. Dopodiché ancora duecentoventi grammi di ricotta, centotrenta di yogurt, centoventi grami di farina e duecentoventi millilitri di panna da cucina. Innanzitutto dovremo tritare i biscotti ed unirli al burro precedentemente fuso, per poi mescolare bene il tutto.

Disponiamo la base del nostro dolce in una tortiera e mettiamola qualche minuto in frigo a riposare. Nel frattempo separiamo i tuorli dagli albumi, e montiamo a neve quest’ultimi. Separatamente, uniamo i tuorli allo zucchero con l’aiuto di una frusta. A poco a poco, andremo ad aggiungere a questo composto la ricotta, lo yogurt, la panna, la farina e, infine, anche gli albumi montati. Mescoliamo tutto per bene fino a creare un composto omogeneo e, quindi, versiamolo sopra la base del dolce. Andiamo ad infornare per circa un’ora a centosessanta gradi.

Nel frattempo prendiamo le mele, tagliamole a fettine, e cuociamole qualche minuto in padella. A questo punto, quando il dolce sarà pronto, posizioniamo le fettine di mele cotte come decorazione, e il gioco è fatto. Dunque, aggiungiamo le mele a questo famoso dolce per un risultato sorprendente.