Se andiamo al supermercato, nel settore della cura della casa potremmo trovarci sopraffatti dall’enorme quantità di prodotti che ci sono. Ogni angolo della casa ha bisogno di prodotti specifici, i quali tra l’altro si trovano di tantissime marche diverse.

Insomma, non è facile orientarsi e, se dovessimo acquistare un prodotto specifico ogni volta, spenderemmo un capitale. Per fortuna però ci sono degli ingredienti alternativi che si possono utilizzare al posto di quelli industriali, a volte con grandi risultati. Ad esempio, come vedremo a breve, un semplice ingrediente potrebbe sostituire l’ammorbidente quando facciamo la lavatrice, facendoci avere degli abiti perfetti una volta finito il lavaggio.

Un ingrediente usato per la cura della persona

L’ammorbidente è un prodotto importante e che va utilizzato quando si fa la lavatrice per poter ottenere un bucato più morbido. Esso agisce andandosi a legare alla superficie dei tessuti in fase di risciacquo, rendendoli così più soffici e senza quell’effetto di “rigidità” che si avrebbe normalmente.

Tuttavia, a volte questo prodotto è piuttosto costoso, quindi sarebbe bene provare a sostituirlo in qualche modo. Questo può farci anche comodo in caso di emergenza, se per esempio dobbiamo fare la lavatrice e ci accorgiamo di aver finito l’ammorbidente.

Un semplice ingrediente potrebbe sostituire l’ammorbidente in lavatrice e farci ottenere risultati clamorosi

Un possibile sostituto potrebbe essere il balsamo per capelli. Esso dovrebbe avere un effetto simile a quello dell’ammorbidente, andando ad agire sulla superficie dei tessuti. Assicuriamoci ovviamente che i tessuti che stiamo lavorando non siano sensibili alle sostanze contenute nel balsamo prima di procedere. Se non vediamo controindicazioni, possiamo procedere. Mettiamo giusto qualche goccia di balsamo nel contenitore dell’ammorbidente della lavatrice e dovremmo avere ottimi risultati.

Si tratta di certo di una misura di emergenza, perché non è detto che il balsamo costi poco, e perché dopotutto è un prodotto industriale tanto quanto l’ammorbidente. Quindi non è una soluzione ecologica. Se vogliamo invece avere alternative più rispettose dell’ambiente, possiamo provare ad usare un terzo di bicchiere di bicarbonato di sodio. Alcuni addirittura mettono una pallina da tennis in lavatrice, perché ridurrebbe l’elettricità statica sui tessuti e li renderebbe più morbidi. La pallina però andrebbe messa solo per lavaggi a temperature più basse, per evitare effetti inquinanti della gomma.

Bicarbonato e palline da tennis sono soluzioni più ecologiche, ma i risultati potrebbero essere anche un po’ inferiori. Decidiamo noi quale soluzione fa per noi, a livello di costo, risultato e sostenibilità ambientale.

