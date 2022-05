Quando le giornate si allungano e le temperature sono gradevoli, abbiamo piacere di passare più tempo all’aria aperta. Questo succede anche quando siamo in casa e preferiamo trattenerci un po’ di più in giardino, sul balcone o sul terrazzo. Contemplando la natura, parliamo piacevolmente con familiari e vicini. Finché ci viene fame e pensiamo che sarebbe bello apparecchiare il tavolo proprio fuori. Ma, quando la luce naturale comincia ad affievolirsi, come fare? Guardiamo bene la bottiglia di vino quasi vuota che abbiamo in frigo. Sarà proprio questa ad aiutarci nella migliore organizzazione della cena all’aperto a casa nostra. Ma non come bevanda da gustare.

Il riciclo delle bottiglie

Riciclare le bottiglie di plastica o di vetro, oltre a essere un’azione ecologica, può diventare fenomenale per l’arredo di casa nostra. Non c’è poi bisogno di operare chissà che modifica sugli oggetti, perché molto spesso basta prenderli così come sono, per provvedere al loro riutilizzo. È il caso della bottiglia di vino quasi finito che abbiamo ancora in frigo. Non dobbiamo buttarla nella raccolta vetro, ma scopriamo come può tornarci utile in modo davvero intelligente. E anche romantico, se vogliamo.

Come riutilizzare una bottiglia di vino vuota più un’idea geniale per cenare sul terrazzo a lume di candela

Una bottiglia vuota di Chianti o di Dolcetto si può riutilizzare in molti modi. Per farlo, innanzitutto è necessario lavarla e pulirla per bene, eliminando l’etichetta con l’aiuto dell’immersione in acqua. Mettendo la bottiglia a bagno in una bacinella d’acqua, infatti, la colla dell’etichetta si scioglierà. Dovremo poi lavare con cura il suo interno, per eliminare l’odore del vino. Potremo quindi usare la bottiglia come vaso per contenere la rosa che ci hanno regalato o come porta spezie per la cucina. Il tutto senza bisogno di apportare chissà quali modifiche, né tanto meno rischiando di ferirci tagliando il vetro.

L’idea geniale, però, è quella di sfruttare la bottiglia per la nostra cena a lume di candela sul terrazzo. Dovremo inserire nel suo becco una candela lunga da cerimonia. Potremo limare leggermente, con un coltello, la parte inferiore del cero, se questo faticasse a entrare. Appoggeremo quindi la bottiglia su un piatto piano, possibilmente di vetro trasparente, nell’eventualità che colino i residui di cera dal lume acceso. Ecco pronta in un minuto la nostra romantica lampada da mettere sul tavolo apparecchiato fuori. Abbiamo quindi capito come riutilizzare una bottiglia di vino vuota in un modo davvero diverso dal solito.

