Noi donne sappiamo bene che la parte più noiosa, dopo aver messo lo smalto delle unghie, stia nell’attesa che questo si asciughi.

In questo lasso di tempo solitamente ci tornano in mente tutte le cose urgenti da fare. Non ce lo spieghiamo ma è proprio così, l’attesa di dieci minuti la sentiamo eterna.

Proprio per questo motivo sveleremo i segreti per asciugare lo smalto delle unghie così rapidamente che ci stupiranno.

I segreti per asciugare lo smalto delle unghie così rapidamente che ci stupiranno

Basterà attendere solo un minuto dopo che abbiamo messo lo smalto.

A tale scopo, dunque, immergiamo le unghie in una ciotola di acqua fredda. Se si ha a disposizione, anche del ghiaccio.

Lasciamole un paio di minuti in ammollo. E ciò perché l’acqua fredda aiuta lo smalto a raffreddarsi.

Altrimenti possiamo utilizzare un phon, impostato sull’aria fredda. Ricordiamo, però, di tenerlo sempre a debita distanza, circa 20 cm. E questo per non rischiare di rovinare il lavoro fatto con le nostre unghie.

Un’altra opzione è l’olio o il burro spray.

Questi prodotti ci aiutano oltre ad ammorbidire le cuticole e nutrire la pelle, anche nell’asciugare il nostro smalto molto più in fretta.

Manteniamolo in posa per circa due minuti.

Infine laviamoci le mani per eliminare l’unto in eccesso.

Il top coat

Procediamo con un ulteriore consiglio, si tratta del top coat.

Questo smalto trasparente, ampiamente diffuso, va messo una volta terminata la manicure.

Il suo utilizzo, oltre a proteggere dalle scheggiature, assolve all’importantissima funzione di facilitare una rapida asciugatura del nostro smalto.

Proviamo ad applicarlo sullo smalto fresco e noteremo in un paio di minuti risultati strabilianti.

Il consiglio

Concludiamo con un consiglio sull’applicazione dello smalto.

Applicandolo, cerchiamo di procedere con tre strati molto sottili, aspettando sempre che questo si asciughi prima di iniziare con la passata successiva.

Applicare lo smalto con un singolo strato è sicuramente più pratico, ma impiegherà più tempo per asciugare.

In questo modo si asciugherà molto più velocemente e non rischieremo che lo smalto si rovini.

I segreti per asciugare smalto delle unghie rapidamente ci stupiranno, basta provare per credere.