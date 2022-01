Sembra proprio che i giovani quest’anno potranno beneficiare di diverse agevolazioni per la realizzazione dei loro sogni. Infatti la Legge di Bilancio oltre a confermare vari Bonus e a rafforzarne altri, rendendoli strutturali, per alcune agevolazioni ha ampliato la platea di destinatari. Ad esempio, l’INPS da gennaio pagherà 3 mesi in più d’indennità per questi lavoratori che inviano domanda anche dal Patronato. Il nostro legislatore inoltre ha dedicato molta attenzione ai giovani e alle famiglie. A tal proposito, ha reso strutturale un Bonus di 500 euro che arriva con il compleanno di questi giovani che fanno domanda nel 2022.

Inoltre i giovani, con i requisiti richiesti dalla legge, potranno ottenere un’importante detrazione sull’affitto. Infatti, oltre alle agevolazioni sull’acquisto per la prima casa è previsto un rimborso per l’affitto fino a 2.000 euro per i giovani che fanno domanda per questo Bonus. In particolare la Legge di Bilancio ha modificato il comma 1-ter dell’art.16 del TUIR relativo al Bonus affitto per i giovani, prevedendo importanti novità.

La nuova formulazione amplia la platea dei destinati e non solo. Infatti sono previsti ulteriori vantaggi per i giovani che potranno beneficiare dell’agevolazione anche nel caso in cui prendano in locazione una sola stanza. Ovviamente per ottenere il Bonus dovranno ricorrere determinati requisiti reddituali ed anagrafici.

L’art.1, al comma 155 della Legge di Bilancio, pertanto sostituisce il comma 1-ter dell’art. 16 del TUIR, ampliando la platea dei giovani. Infatti, d’ora in poi potranno fruire dell’agevolazione i giovani di età compresa dai 20 ai 31 anni non compiuti. Pertanto beneficiari dell’agevolazione saranno coloro che stipulano un contratto di locazione secondo la Legge n.431/1998 per l’intera abitazione o porzione di essa, come propria residenza.

Quindi si richiede che l’immobile locato non coincida con l’abitazione principale dei genitori o di coloro a cui per legge sono stati affidati. In altre parole, l’immobile locato dovrà essere l’abitazione principale del giovane conduttore, diversa da quella dei genitori. Inoltre oltre al requisito anagrafico, è prevista anche una soglia reddituale per la fruizione del Bonus. Infatti i giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni dovranno avere un reddito complessivo non superiore ad euro 15.493,71.

Il Bonus affitto per i giovani sarà applicabile per i primi 4 anni del contratto, e non più 3 come in precedenza. Inoltre spetterà una detrazione dell’imposta lorda pari a 991,60 euro, ovvero, se superiore, pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione. Ad ogni modo dovrà rientrare entro il limite massimo di euro 2.000.

