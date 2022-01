Chi ama cucinare i dolci sa benissimo che buona parte del successo di una ricetta sta nella qualità degli ingredienti. Le uova devono essere sempre fresche. La frutta deve essere sempre quella di stagione, come abbiamo scoperto quando abbiamo parlato di questa straordinaria e facilissima torta agli agrumi. Un ingrediente che spesso tendiamo a sottovalutare è la farina. In molti casi ci accontentiamo della prima che ci capita davanti negli scaffali. È il momento di correggere il tiro. Queste 5 farine per dolci sono tra le migliori secondo gli esperti, costano pochissimo e ci daranno enormi soddisfazioni in cucina. Le troveremo facilmente al supermercato e hanno un ottimo rapporto qualità prezzo. È il momento di dare una marcia in più alle nostre ricette.

Come scegliere quella per i dolci

Le farine non sono tutte uguali come possiamo facilmente intuire dalle sigle che le contraddistinguono. La più conosciuta e consumata è la farina 00. La 00 è perfetta per la maggior parte delle ricette dolci e per le creme.

La farina 0 è meno raffinata della 00 ed è più adatta a preparazioni più lunghe, come quella del pane e della pasta. Possiamo usarla anche per i dolci. Magari per le brioche e per altre preparazioni più “rustiche”.

Le altre farine, 1,2, integrale e Manitoba sono invece più adatte a ricette salate come pane, pasta e pizza.

Queste 5 farine per dolci sono tra le migliori secondo gli esperti, costano pochissimo e ci daranno enormi soddisfazioni in cucina

Ora che abbiamo scoperto qual è la farina migliore, possiamo approfondire e scoprire alcuni dei prodotti più validi da acquistare al supermercato. Anche tra le varie tipologie e marche di farina 00, esistono infatti alcune differenze, sia a livello di prezzo che di qualità. A provare a dare un ordine alle varie farine è stato Altroconsumo, famosa associazione che testa i prodotti per aiutare le persone a orientarsi.

Dai vari test condotti emergerebbe che un’ottima farina per qualità prezzo sia la Farina 00 Verso Natura Bio di Conad. Ha un prezzo medio di 1,15 euro a confezione e ha ottenuto il punteggio di 77 nelle analisi.

Sul secondo gradino del podio troviamo Tutto il buono della farina di Garofalo. Costa 1,15 euro in media a pacco e il punteggio nei test è di 75.

Medaglia di bronzo per la Farina 00 di grano tenero Tre Mulini commercializzata da Eurospin. Il prezzo è di 0,49 euro e il punteggio è di 71.

Al quarto troviamo la Farina di grano tenero 00 di Martinucci (1,09 euro e 67 di punteggio). Quinta la farina Barilla 00 che costa 0,72 euro e ha chiuso i test con il punteggio di 66.

Le altre farine con un buon rapporto qualità prezzo

Ci sono altri 3 prodotti che hanno ottenuto buoni risultati nelle analisi di Altroconsumo. Una è la Farina 00 Gran Mugnaio del Molino Spadoni. Il prezzo per confezione è di 1,21 euro e lo score è di 64. A quota 63 troviamo invece la Farina Antigrumi di Molini Pivetti a pari merito con la farina del Molino Rossetto.

Ad ogni modo qui è stata riportata solo una classifica fatta da esperti, questo non esclude altri prodotti sul mercarto che presentano comunque un ottimo rapporto qualità prezzo.

Approfondimento

Queste particolarissime birre italiane sono appena state premiate e dobbiamo provarle almeno una volta nella vita