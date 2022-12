Un rialzo così su un titolo difensivo non si vedeva dal minimo di marzo 2020

Dopo una pausa registrata a fine ottobre, è ripresa la corsa dei tori tanto che un rialzo così su un titolo difensivo come Italgas non si vedeva dal minimo di marzo 2020. Adesso, però, le quotazioni si trovano ad affrontare un doppio ostacolo. Per il futuro del titolo, quindi, saranno decisive le prossime sedute.

Con quella del 1 dicembre sono ben 32 le sedute consecutive al rialzo, una sequenza che non si vedeva su Italgas da marzo 2022 quando è partito il recupero dal minimo post pandemia. Solo in queste due occasioni si era verificato questo pattern. A questo punto non è da escludere che già domani questo record possa essere aggiornato. Aumentando ancora di più lo stupore per un rialzo così su un titolo difensivo. Tuttavia, a ben guardare il grafico potrebbero anche esserci le condizioni per una pausa in questo forte movimento rialzista.

Il primo aspetto da considerare è che le due medie sono ancora incrociate al rialzo, ma si stanno avvicinando. In questo modo sta aumentando la probabilità di un incrocio ribassista. Il secondo è che le quotazioni stanno venendo nuovamente a contatto con l’area di prezzo a 5,8 euro che già ad agosto aveva respinto i tentativi rialzisti.

Ricordiamo che da inizio anno il titolo è in territorio negativo. Tuttavia è il migliore del suo settore davanti a un titolo come SNAM.

Perché investire su questo titolo difensivo

La storia borsistica di Italgas non è molto lunga (la quotazione a Piazza Affari risale al novembre 2016) da poter effettuare studi statistici accurati. Tuttavia si possono già ottenere spunti interessanti. Ad esempio, per un investimento dalla durata media di 5 anni, la probabilità che si abbia un rendimento positivo è del 100%. Se, invece, si scende a 2 anni anche la probabilità scende e si attesta sul 96%. È altresì interessante notare che la probabilità che un investimento a un anno sia positivo è del 70% circa. In quest’ultimo caso il rendimento medio annuo è dell’11%, mentre la perdita massima mai registrata è pari al 33%.

Le raccomandazioni degli analisti

Secondo quanto riportato dalle riviste specializzate, le raccomandazioni degli analisti vedono un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni. La sottovalutazione media, infatti, è inferiore al 4%.

Le quotazioni di Italgas alla chiusura della seduta del 1 dicembre

Il titolo Italgas (MIL:IG) ha chiuso la seduta del 1 dicembre a 5,625 euro, in rialzo dello 0,36% rispetto alla seduta precedente.