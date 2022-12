Il trucco formidabile per pulire piano cottura e fornelli incrostati e cosa fare se non si accendono

Oggi spiegheremo il rimedio della nonna per pulire bene fornelli, griglie e piano cottura macchiati e cosa fare quando l’accensione si incanta.

Quando ci mettiamo ai fornelli per preparare piatti prelibati è inevitabile sporcare il piano cottura. Ed è così che residui di cibo, unto e macchie ricoprono le griglie e i fornelli. Purtroppo, se non eliminiamo subito lo sporco questo si incrosterà rendendoci il lavoro davvero difficile.

La verità è questa: pulire è un lavoro noioso, ma se lo facciamo in modo costante faremo sempre poca fatica. Tuttavia, se la situazione ci sfugge di mano, possiamo ricorrere a un trucco consigliato dalle nonne per avere di nuovo piano cottura e fornelli brillanti. Inoltre, scopriremo come comportarci se i fuochi non si accendono.

Il trucco formidabile per pulire piano cottura e fornelli incrostati velocemente senza usare l’aceto

Per rimuovere facilmente lo sporco incrostato che si deposita sui fornelli e sul piano cottura possono bastare 2 comunissimi ingredienti che abbiamo già in casa.

I rimedi della nonna sono molto efficaci ed apprezzati da molte famiglie. Questi ci permettono di risolvere il problema senza spendere una fortuna.

Uniamo in un litro d’acqua calda il succo di 2 limoni e 3 cucchiai di bicarbonato. Mescoliamo gli ingredienti in modo da creare una soluzione e vaporizziamo il prodotto sui fornelli.

Se lo sporco è ostinato potrebbe essere utile lasciare agire il prodotto per qualche minuto prima di procedere. A questo punto, usiamo una spugna morbida e passiamola sulla superficie dei fornelli.

Attorno ai fuochi, usiamo uno spazzolino per rimuovere lo sporco anche negli punti più difficili. Dopo aver usato le spugne, ricordiamoci di pulirle e disinfettarle bene per non diffondere altrove sporco e germi.

Come pulire le griglie dei fornelli

Possiamo usare questo rimedio anche per pulire le griglie dei fornelli da sporco e residui. In questo caso, prepariamo la stessa soluzione e versiamola in una bacinella. Lasciamo in ammollo le griglie per almeno mezz’ora e rimuoviamo lo sporco con una spugna. Se persistono dei residui nei punti più difficili, rimuoviamoli usando uno spago o il filo interdentale.

Cosa fare se i fuochi non si accendono

Abbiamo svelato il trucco formidabile per pulire piano cottura e fornelli incrostati. Ma se i fornelli non si accendono più che cosa dobbiamo fare? I motivi possono essere molteplici e alcuni di essi hanno una soluzione pratica e veloce.

Per prima cosa è importante muoversi in sicurezza, quindi scolleghiamo il piano cottura dalla rete elettrica e chiudiamo la valvola del gas.

Una delle cause più comuni è l’ostruzione degli ugelli o iniettori. Se residui di cibo li ostruiscono, il gas non riesce a passare e ad accendere la fiamma. Pertanto, rimuoviamo la corona e il bruciatore e puliamoli con un ago e uno spazzolino.

Se c’è dell’aria nei condotti, i fornelli non si accendono. Questo spesso accade dopo aver sostituito la bombola del gas. In questo caso, basterà lasciare aperto il bruciatore per pochi secondi.

Un altro motivo che impedisce l’avviamento dei fornelli sono le candele incrinate o rotte. Purtroppo, in questo caso sarà necessario sostituire il pezzo richiedendo l’intervento di un tecnico.

Infine, controlliamo bene che non sia attiva la manopola di sicurezza del gas, spesso presente nei modelli più recenti. Se la sicura è inserita, non riusciremo ad avviare i fornelli.