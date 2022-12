Da non credere perché i bagni degli aerei hanno quasi sempre la luce blu

È qualcosa a cui spesso non facciamo caso, ma in un aereo nulla è casuale, nemmeno le luci. E c’è un motivo se spesso il colore dominante è il blu, soprattutto all’interno dei bagni.

La cabina di un aereo è uno degli spazi più accuratamente progettati in cui possiamo trovarci. Assolutamente nulla è lasciato al caso: dalla disposizione dei sedili, alla tappezzeria, al peso di ciascun componente dell’aereo, ai materiali, etc. Ovviamente anche l’effetto visivo è curato con attenzione. In particolare le luci.

Oggi gli aerei utilizzano luci a LED regolabili in un ampio spettro di colori. Le luci a LED permettono di selezionare un colore tra una vastissima gamma di scelte. Ma quasi tutte le compagnie aeree preferiscono una luce blu, sia in cabina, sia soprattutto all’interno dei servizi igienici. Ma qual è il motivo di questa scelta?

La luce blu manipolerebbe il nostro corpo e la nostra mente

Ci sono due teorie riguardo all’utilizzo della luce blu nei servizi igienici degli aerei. La prima afferma che la luce blu si utilizzi negli spazi pubblici per evitare che persone tossicodipendenti possano fare uso di siringhe, in quanto questa colorazione renderebbe impossibile distinguere le vene del braccio, e quindi poter procedere a un’iniezione. Sarebbe questo il motivo per cui la maggior parte degli spazi pubblici, e soprattutto i servizi pubblici, utilizzano la luce blu. Ma questa non è l’unica teoria.

La teoria più probabile è quella che afferma che la luce blu aiuti i passeggeri a sentirsi più rilassati. La scienza confermerebbe i poteri calmanti e rilassanti della luce blu. Illuminando l’aereo con questi colori, le compagnie aeree cercano di assicurarsi passeggeri calmi, rilassati e possibilmente sonnolenti. Un passeggero addormentato, dopotutto, è un passeggero che non richiede l’intervento o la supervisione dell’assistente di volo. Molti passeggeri tendono inoltre ad essere stressati durante il volo, e la luce blu li aiuterebbe a mantenere i nervi sotto controllo.

Chi ha paura di volare e trascorre tutto il tempo a bordo stringendo nervosamente i braccioli e guardando ossessivamente fuori dal finestrino forse apprezzerà il tentativo delle compagnie aeree di manipolare il nostro stato d’animo. Per aiutarci a rimanere più calmi. Sembra quindi essere questo ed è da non credere perché i bagni degli aerei spesso hanno la luce blu.

Per quanto riguarda i finestrini, c’è un altro motivo per cui al decollo e all’atterraggio ci viene chiesto di alzare gli oscuranti: per evitare che in caso di emergenza i passeggeri in evacuazione dall’aereo vengano abbagliati dalla luce esterna.