Quando l’intenzione è quella di cimentarsi nella preparazione di un grande classico come la torta alle mele, bisogna scegliere bene la ricetta. Eh si, perché l’esperienza delle nonne di tutta Italia insegna che anche per un dolce semplice e veloce serve il giusto mix di ingredienti genuini e l’aiuto di un forno fidato che avrà il compito di cuocere la torta senza seccarla troppo o lasciarla cruda al centro.

Assaporare la morbidezza delle mele e addentare con piacere l’impasto che deve presentarsi, allo stesso tempo, soffice e friabile. Inoltre, anche le quantità sono fondamentali. Una quantità eccessiva di farina, ad esempio, farà compattare maggiormente la torta, rendendola secca. Utilizzare mele di scarsa qualità, invece, comporterà ad un sapore troppo neutro e dunque poco appetitoso.

Ed ecco che per non sbagliare, la Redazione vuole proporre una ricetta davvero semplice da ricordare, veloce da realizzare e soddisfacente da mangiare: la torta alle mele ai 7 vasetti.

Semplice come preparare una torta allo yogurt ma più golosa grazie alle mele, ecco come prepararla in poche mosse.

Ingredienti

a) 3 mele “Golden Delicious“;

b) 1 vasetto di yogurt bianco o alla vaniglia;

c) 2 vasetti di zucchero semolato;

d) 2 vasetti di farina tipo 00;

e) 1 vasetto di fecola di patate;

f) 1 vasetto di olio di semi;

g) 3 uova;

h) 1 bustina di lievito.

Torta alle mele buona da fare invidia con una ricetta facilissima, da provare! Procedimento

Lavare, sbucciare e tagliare a cubetti le mele e lasciarle un attimo da parte. In una ciotola, lavorare le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso. Versare lo yogurt, poi pulire il vasetto ed usarlo per misurare gli altri ingredienti. A questo punto, aggiungere l’olio, poi la farina, la fecola di patate ed infine il lievito. Mescolare tutti gli ingredienti energicamente con un cucchiaio e solo dopo qualche minuto unire anche i cubetti di mele.

Prendere una tortiera e ricoprirla di carta da forno, poi versare il composto. Ed ecco che la torta di mele e yogurt 7 vasetti è quasi terminata. Si passa alla cottura. Infornare in forno già caldo e far cuocere alla temperature di 180°C per 40 minuti circa.

Prima di servire, una spolverata di zucchero a velo.

