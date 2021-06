Anche per quest’estate il virus non metterà in sordina la voglia di viaggiare degli italiani. Secondo alcune fonti, tra pochi giorni tutte le regioni italiane si ritroveranno in zona bianca. Questo principalmente per permettere gli spostamenti turistici tra le regioni.

Ovviamente tutto ciò fa parte della volontà del Governo di ritornare lentamente alla normalità sempre con prudenza e attenzione. Di certo non è intenzione di nessuno ripetere gli stessi errori che porterebbero ad una situazione fuori controllo a settembre.

Proprio alcuni giorni fa abbiamo anche visto che arriva l’ok dal Governo al Green Pass e le modalità su come ottenerlo in pochi minuti. L’aspetto interessante che abbiamo notato è che potranno ottenere il pass e quindi viaggiare anche coloro che non hanno ricevuto tutte le dosi di vaccino.

Il Governo inoltre ha pensato anche ad importanti novità per il bonus vacanza 2021 che ci permetteranno di godere di sensazionali momenti di relax.

Un premio di soggiorno invece della tassa per chi soggiorna in Cilento d’estate

Mosse da questo spirito vacanziero di certo anche i più piccoli comuni non stanno fermi guardare. Purtroppo gli ultimi 2 anni sono stati catastrofici per tutto il comparto turistico che attualmente richiede un forte sostegno.

Quindi se il Governo ripropone il bonus vacanza alcune realtà locali rispondono con soluzioni ancora più appetibili per attrarre il maggior numero di turisti.

È proprio il caso del piccolo comune cilentano di Valle dell’Angelo in cui la giunta comunale ha puntato su diversi bonus volti a chi decide di soggiornarvi. Un’innovazione attrai-turisti dato che spesso sentiamo parlare di tasse di soggiorno.

Di certo sembra proprio un’iniziativa da non farsi scappare considerate le bellezze del Cilento. Dalle meravigliosa costa cilentana tra il golfo di Salerno e quello di Policastro passando anche per il meraviglioso Parco Nazionale del Cilento. Alla scoperta anche di Paestum con i suoi fantastici templi o di borghi medievali come Castelnuovo Cilento.

Se siamo ancora indecisi sulle nostre vacanze, ecco come questo piccolo comune ci conferisce un premio di soggiorno invece della tassa per chi soggiorna in Cilento d’estate. Di certo un’opportunità da non farsi scappare dato che saremo premiati anche dalle bellezze naturali cilentane.