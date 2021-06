Ieri il Presidente del Consiglio Draghi, ha firmato il decreto con cui si autorizza e si dispone i modi per ottenere il passaporto vaccinale europeo.

Il Green Pass, di cui spesso abbiamo sentito parlare in questi giorni, sarà utile per tornare a svolgere delle attività limitate in piena pandemia.

Abbiamo assistito a molte aperture di attività e molte concessioni che il Governo ha appena programmato per ritornare a vivere una vita in normalità. Sul tema appunto, c’è stato un via libera a funzioni religiose ed a festeggiamenti, come matrimoni, limitati sempre al possesso di questo documento vaccinale.

Ancora in fase di analisi sono, invece, le linee guida per quanto riguarda la stagione turistica 2021. L’unica cosa certa è che per spostarsi sia in Italia che all’interno dell’Unione Europea servirà questo pass.

Un documento necessario da avere a portata di mano durante le nostre vacanze, che ci consentirà di vivere in totale tranquillità ed in linea anche con i provvedimenti Europei.

Andiamo quindi a vedere come, in pochi minuti ed in totale autonomia, scaricare il proprio certificato.

Arriva l’ok dal Governo al Green Pass e le modalità su come ottenerlo

Il Governo, reduce dall’esperienza dell’anno passato, in cui gli spostamenti extraregionali hanno portato ad un aumento di casi di positivi, ha voluto puntare sulla certezza. Inoltre, per uniformarsi al diritto dell’Unione, ha adottato questa decisione istitutiva del Green Pass. Dunque, arriva l’ok dal Governo al Green Pass e le modalità su come ottenerlo, per ritornare a viaggiare in tutta Europa.

Sono state espresse le linee guida e il sito internet in cui poter richiedere il certificato vaccinale in pochi secondi.

La notizia che colpisce molti è che otterranno il Green Pass anche coloro i quali non hanno ricevuto tutte le dosi del vaccino. Infatti le certificazioni rilasciate dal sito saranno di tre tipi: una per coloro che hanno ricevuto tutte le dosi di vaccino, una per chi è guarito da poco dal covid 19 e una per chi risulta negativo ad un tampone molecolare.

Il sistema sarà pienamente operativo dal 28 giugno, in tempo per la data di partenza europea del Green Pass che avverrà il 1 luglio.