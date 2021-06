Sembra che quest’anno nessuno di noi sarà costretto a rinunciare alle vacanze estive. Da fonti governative arrivano buone notizie su questo fronte, con attesissime riconferme. Ormai tutto pronto per l’atteso bonus vacanza 2021 che ci permette di risparmiare tantissimi spiccioli per la nostra prossima vacanza.

Il Governo con i Decreti Sostegni getta una ventata di respiro al settore turismo, visto il tragico momento che il comparto vive.

Prepariamo la valigia perché ci sono importanti novità per il bonus vacanza 2021. Già l’anno scorso questa nuova misura, ha integrato un settore in forte calo. Dall’altro lato, il Governo vuole incentivare il desiderio di viaggiare che molti italiani hanno, ma purtroppo non possono permettersi.

Apriamo le orecchie e gli occhi per cogliere le importanti novità per il bonus vacanza 2021 che ci permetteranno di godere di sensazionali momenti di relax

Il bonus vacanze, per chi ancora non ne fosse a conoscenza, è un contributo economico diretto alle famiglie che hanno intenzione di trascorrere vacanze in Italia. Questo bonus lo possiamo ottenere semplicemente se il nostro ISEE è inferiore a 40000€. Attenzione però perché a richiedere il bonus può essere un solo componente del nucleo familiare ed inoltre l’importo non tiene in conto di chi parteciperà alla vacanza. Andiamo subito a vedere quali saranno le importanti novità per il bonus vacanza 2021 che ci permetteranno di godere di sensazionali momenti di relax.

Tantissime stupefacenti novità sui luoghi e sui tempi di validità

Già l’anno scorso, si era creata un po’ di confusione su dove fosse possibile spendere questo bonus. Oltre ai tradizionali alberghi, B&B, agriturismi, villaggi turistici arriva l’attesissima novità. Potremo spendere il bonus anche in agenzie di viaggio o tour operator per la nostra vacanza organizzata. Non più soltanto vacanza fai-da-te ma ora potremo affidarci agli esperti per una vacanza indimenticabile. Infine si è deciso di estendere la validità di questo strumento dagli attuali 18 mesi fino a 24 mesi. Quindi non rimaniamo di stucco perché il bonus sarà valido fino al prossimo giugno.