Come capire se un titolo potrebbe essere sul punto di iniziare una fase ribassista? Un metodo che arriva dalle candele giapponesi è quello del bearish engulfing pattern. Il pattern consiste in una candela al rialzo seguita da una candela al ribasso che ingloba la candela al rialzo più piccola. Il pattern può essere importante perché mostra che i venditori hanno superato i compratori e stanno spingendo il prezzo più aggressivamente verso il basso di quanto i compratori siano riusciti a spingerlo verso l’alto. Applicando questo metodo abbiamo visto che un potente segnale ribassista ha colpito queste azioni; Anima Holding e Saes Getters. Da notare che per evitare il rumore che può derivare da un’altra volatilità associata a bassi scambi, abbiamo considerato solo azioni la cui media a un mese del controvalore scambiato è superiore ai 500.000 € giornalieri.

La situazione grafica del titolo Anima Holding

Il titolo Anima Holding (MIL:ANIM ha chiuso la seduta del 10 febbraio a quota 3,88 euro, in ribasso del 3,15% rispetto alla seduta precedente.

Il segnale di vendita del bearish engulfing pattern è solo l’epilogo di una serie di tentativi che nei giorni precedenti avevano anticipato l’arrivo del ribasso. Pensiamo al segnale di vendita arrivato dall’RSI e a quello dello SwingTrading Indicator. Da notare che il segnale del bearish engulfing pattern è stato accompagnato da un incrocio ribassista delle medie. Quindi, un potente segnale ribassista ha colpito queste azioni. A questo punto le quotazioni potrebbero avere come punto di approdo area 3,74 €

Saes Getters e le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Saes Getters (MIL:SG) ha chiuso la seduta del 10 febbraio a 32,00 euro, in ribasso dello 2,14% rispetto alla seduta precedente.

Potremmo dire che il segnale di vendita del bearish engulfing pattern sia stato anticipato qualche giorno fa, quando si chiedeva di fare attenzione sulla possibile discesa si Saes Getter. A questo punto la probabilità che si possa accelerare al ribasso è molto elevata. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare dalla rottura del supporto in area 31,20 €. In questo caso le quotazioni potrebbero scendere fino in area 28.6 €, prima, e area 26,10 €, poi.

Qualora, invece, il supporto dovesse resistere potrebbe essere un ottimo punto dal quale ripartire.

Articoli che potrebbero interessarti

ENI, Saipem e Tenaris hanno dominato Il Ftse Mib: Buy o Sell?