È uno dei borghi più romantici d’Italia ed è perfetto per una toccata e fuga da fare durante il lungo weekend di San Valentino

La festa di San Valentino è, per molte persone, un’occasione per dimostrare al rispettivo partner il proprio amore e affetto. Per celebrare al meglio la propria relazione, e per rafforzare i legami con la persona amata, non c’è niente di meglio che organizzare un bel viaggetto romantico.

Il giorno di San Valentino sta per avvicinarsi e, con esso, anche la possibilità di trascorrere qualche giorno di relax (per via del weekend lungo) e di dedicare del tempo alla propria relazione. Per rendere questa festa indimenticabile, una delle cose migliori che si potrebbe fare è organizzare un viaggio romantico e di un soggiornare in un luogo pieno di cose da scoprire.

Tra le città più belle da visitare troviamo sicuramente Terni, un comune di poco più di 105.000 abitanti, capoluogo dell’omonima provincia in Umbria. Ma perché è così speciale? E perché per molte persone è uno dei borghi più romantici d’Italia? Scopriamolo subito.

Ecco cosa vedere a Terni, la città natale

Terni, come ben sappiamo, è la città d’origine di San Valentino, Vescovo e martire cristiano, divenuto poi protettore degli innamorati, proprio perché ha sempre combattuto per difendere l’amore a 360 gradi. All’interno di questo meraviglioso borgo, possiamo visitare tantissimi luoghi d’interesse, monumenti, chiese e così via.

Volendo fare veramente una toccata e fuga, si potrebbe visitare, ad esempio, l’Anfiteatro Romano, che è una delle poche strutture di epoca romana ancora visibili. Poi ci sono anche una serie di strutture di grande interesse, come la Torre Romanica dei Barbarasa e l’Obelisco di Arnaldo Pomodoro.

Inoltre, meritano di essere visitate anche alcune strutture religiose, come:

la Cattedrale di Santa Maria Assunta , ricostruita nel Cinquecento, che ospita molte opere d’arte di grande interesse;

, ricostruita nel Cinquecento, che ospita molte opere d’arte di grande interesse; la Chiesa di San Francesco , dove è possibile ammirare le cappelle laterali e l’abside rinascimentale;

, dove è possibile ammirare le cappelle laterali e l’abside rinascimentale; la Chiesa di San Salvatore, impreziosita dai suoi antichi e meravigliosi affreschi.

Ecco perché Terni è uno dei borghi più romantici d’Italia

Oltre ad essere una città ricca di storia e cultura, Terni è anche il posto ideale dove trascorrere un romantico weekend di San Valentino. Soprattutto perché dal 10 al 14 febbraio, si terrà la 19° edizione del Festival Nazionale del Cioccolato, il “Cioccolentino”.

Il tema di quest’anno è “La chiave dell’amore”. Questo è un invito per tutti coloro che stanno cercando l’amore di trovare la chiave giusta per aprire il cuore della persona amata. L’obiettivo di Cioccolentino è quello di promuovere e valorizzare il cioccolato e la pasticceria in tutte le sue forme e tipicità, attirando oltre 150.000 visitatori ogni anno.

Durante i cinque giorni di festival, la città si animerà con scintillanti luci, choco point e Love Point, creando un’atmosfera perfetta per dolci scatti. Il programma, inoltre, prevede anche un’esposizione di cioccolato con più di 40 espositori, degustazioni, cooking show, laboratori per grandi e piccini e spettacoli musicali. Le vie del centro storico saranno trasformate in un grande cuore pulsante della manifestazione, dove sarà possibile gustare oltre 400 varietà di dolci.

Infine, ci saranno anche tantissime attività per i più piccoli, come il viaggio nel mondo di Alice nel Paese del Cioccolato, corsi di pasticceria per bambini e lo spazio Love Circus con spettacoli di giocoleria, fuoco e animazioni.