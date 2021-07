Il periodo estivo, in cucina, è caratterizzato da piatti freddi e semplici. Tuttavia, chi non vuole rinunciare al gusto di una pasta potrà provare gli spaghetti con capesante, cipolla e parmigiano.

Un piatto fresco ed estivo che potrà essere realizzato sia utilizzando pasta all’uovo fatta in casa sia i classici spaghetti.

Chi opterà per la pasta fatta in casa avrà più lavoro ma molte soddisfazioni in più.

Una ricetta semplice e veloce che permetterà di fare un figurone con parenti ed amici. Ecco, quindi come cucinare le capesante in un sorprendente piatto estivo che lascerà senza parole.

Ingredienti per 4 persone

300 grammi spaghetti;

350 grammi cipolla rossa;

200 grammi Parmigiano Reggiano;

100 ml vino bianco;

12 noci di capesante;

200 ml brodo di verdure;

1 noce di burro;

aglio, quanto basta;

prezzemolo, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta;

aceto di vino rosso, quanto basta;

olio evo.

Come cucinare le capesante in un sorprendente piatto estivo che lascerà senza parole

Nella preparazione verranno utilizzati dei classici spaghetti, questo velocizzerà il lavoro.

Mettere a bollire l’acqua e il sale grosso in una pentola dai bordi alti.

Prima di iniziare la preparazione prendere la cipolla e lavarla accuratamente sotto l’acqua corrente.

Tagliare la cipolla come spiegato in questo precedente articolo apparso sulle pagine di ProiezionidiBorsa.

Dopo aver tagliato la cipolla in maniera non troppo fine sarà necessario farla dorare leggermente in poco olio e con fiamma lenta.

Utilizzare il vino bianco e il brodo di verdure per sfumare le cipolle. Il brodo dovrà essere aggiunto lentamente fino a quando le cipolle non saranno tenere.

Unire le cipolle a parmigiano, olio evo, sale e pepe utilizzando un frullatore. Chi vuole regolare leggermente l’acidità potrà utilizzare dell’aceto di vino rosso.

In una pentola antiaderente mettere a soffriggere aglio, burro e prezzemolo con vino bianco mescolando per cinque minuti.

Dopo aver buttato la pasta nell’acqua bollente lasciare cuocere per qualche minuto, dovrà essere a dente, prima di proseguire a mantecare.

In questa fase si dovranno aggiungere anche le capesante tagliate a cubetti da far cuocere un paio di minuti.

Dopo averle tolte dal fuoco aggiungere olio evo e pepe prima di servire con la salsa di cipolla.