Per un viaggio suggestivo prendiamo questi treni storici alla scoperta delle meraviglie d’Italia

La nostra Italia è un Paese ricco di meraviglie e molti turisti scelgono di visitare città e piccoli borghi ogni anno. Qualsiasi mezzo di trasporto può essere utile, ma il treno resta quello più suggestivo. Scopriamo alcuni interessanti itinerari da raggiungere con vetture storiche.

Il treno è il protagonista di tanti romanzi. Pensiamo al celebre giallo di Agatha Christie, Assassinio sull’Orient-Express.

Ci sono, poi, molti film legati al treno, come Il ragazzo di campagna con Renato Pozzetto e Non ci resta che piangere, con Roberto Benigni e Massimo Troisi.

Con l’alta velocità possiamo raggiungere in poco tempo molte città italiane. Ci sono però ancora in funzione treni d’epoca, lenti, romantici che potremmo prendere. L’esperienza del viaggio in sé varrà il biglietto. In aggiunta, grazie a tratte speciali scopriremo mete particolari.

Per un viaggio suggestivo prendiamo questi treni storici italiani

In Toscana da Siena parte il Treno Natura che attraversa la Val d’Orcia. Il percorso tocca varie tappe, come Buonconvento, fino ad arrivare in provincia di Grosseto.

La Val d’Orcia, Patrimonio UNESCO, racchiude tanti tesori. Scesi dal treno si potrebbe proseguire in bus oppure in mountain bike alla scoperta di paesaggi unici. Sono da visitare tanti borghi medievali e altri centri toscani. Pensiamo ad Asciano, ad esempio. Siamo nel territorio delle Crete senesi, dove si staglia un’opera d’arte contemporanea di Jean Paul Philippe. Il borgo medievale di Asciano conserva ancora tratti antichi e suggestivi. Si possono visitare il museo d’arte sacra nel Palazzo Corboli e la Collegiata di Sant’Agata. Impossibile perdersi una visita a Montalcino. Nel bel borgo si trova la Fortezza medievale, mentre nel centro si possono ammirare Piazza del Popolo, il Palazzo dei Priori e il Duomo con preziose opere pittoriche. Il paesaggio attorno a Montalcino è meraviglioso. Il territorio è famoso soprattutto per il Brunello, un vino eccellente conosciuto in tutto il Mondo.

Su quello di Dante per visitare Ravenna

Un altro treno storico che parte dalla Toscana è quello che collega Firenze a Ravenna. Sul Treno di Dante potremmo portare con noi la bicicletta. Scesi in una tappa intermedia sarà bello esplorare qualche zona poco nota dell’Appennino tosco emiliano.

Una tappa è Faenza. In Piazza del Popolo troviamo il Palazzo municipale e il Palazzo del Podestà. Questa località è nota per la produzione della ceramica, a cui è dedicato un museo.

Ravenna si lega al ricordo di Dante. Il Sommo poeta qui si recò nel 1318. La sua tomba si trova nella Zona del Silenzio. A Ravenna si possono ammirare anche i mosaici, ad esempio nel Mausoleo di Galla Placidia o nella Basilica di San Vitale.

Altri treni storici

Altre esperienze indimenticabili si possono fare grazie al treno storico della Transiberiana d’Italia che parte da Sulmona, in Abruzzo. Un altro viaggio interessante su vetture d’epoca è quello che dalla stazione di Agrigento Bassa arriva a Porto Empedocle. La Ferrovia dei Templi attraversa un territorio ricco di bellezze naturali e di storia, con fermata intermedia al tempio di Vulcano. Infine, il 19 febbraio partirà da Milano un treno storico con tappa a Brescia per raggiungere Venezia in occasione del Carnevale.

Per un viaggio suggestivo prendiamo questi treni storici, quindi.

Si rimanda ai vari siti per maggiori informazioni su tratte, orari e prezzo dei biglietti.