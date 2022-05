La nostra Penisola è ricca di luoghi magnifici, che riempiono il cuore e gli occhi di bellezza. A volte ci concentriamo sulle località più famose, quelle battute dai turisti e dal clamore mediatico. Così, finiamo per trascurare altri luoghi di rara bellezza. Succede con i borghi più piccoli, che spesso sono dei veri e propri gioielli. Parliamo, ad esempio, di questi favolosi paesini medievali, con spiagge da Bandiera blu e mare cristallino.

Oggi, però, scopriremo un luogo ancora più caratteristico, perché si tratta di una piccola isola. Quando pensiamo alle isole italiane, la mente corre subito alla Sardegna e alla Sicilia, dove potremmo visitare i bellissimi Caraibi d’Italia. Oltre a queste, però, esistono altre perle da scoprire, come l’isola di cui parleremo a breve. Si affaccia su uno dei laghi più belli d’Italia, il famoso Lago di Como.

Un panorama mozzafiato e un’acqua da favola in questa piccola isola italiana dove rilassarsi e trascorrere una vacanza indimenticabile

Se cerchiamo un luogo dove trovare pace e serenità, in mezzo alla natura, non potremo farci scappare l’Isola Comacina. Come suggerisce il nome, ci troviamo sul meraviglioso lago di Como. Per raggiungere l’isola basterà imbarcarsi comodamente da Ossuccio, o da altre località presenti in questo luogo.

Oltre a essere valorizzata da una natura florida e lussureggiante, che regala panorami da favola, quest’isola è un sito archeologico molto importante. Passeggiando lungo le stradine di questo luogo, infatti, potremmo ammirare testimonianze e resti di edifici risalenti all’antica gloria romana. Inoltre, potremmo rilassarci nelle aree pic nic presenti in questa zona, per una giornata in totale contatto con la natura.

Le straordinarie Isole Borromee

Rimanendo in tema di piccole isole da scoprire, non possiamo non nominare le Isole Borromee. Per raggiungerle dovremo spostarci verso l’altrettanto meraviglioso Lago Maggiore. L’origine del nome di queste isole denota proprio il legame delle stesse alla famiglia Borromeo, ovvero una delle più importanti della nobiltà milanese del passato.

Questo arcipelago è caratterizzato dalla maestosa Isola Bella, sormontata da Palazzo Borromeo, un antico edificio seicentesco. Potremo perderci nella bellezza di questo straordinaria dimora, circondata da bellissimi giardini colorati, prenotando una visita guidata sul sito ufficiale delle Isole Borromee.

Oltre all’Isola Bella, l’arcipelago comprende anche l’Isola Madre, l’Isola dei Pescatori, l’Isolino di San Giovanni e lo scoglio della Malghera. Visitando questi luoghi vedremo un panorama mozzafiato e un’acqua da favola e trascorreremo una giornata all’insegna del relax e della bellezza.

