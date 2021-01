Tutti pensano che il segreto della bellezza sia nella creme viso. In parte è verissimo, in parte la crema viso da sola non fa miracoli. In realtà uno dei principali segreti di bellezza è la detersione. Infatti chi deterge bene il viso avrà già di per sé una pelle luminosa e liscia. Ma oltre al detergente c’è un oggetto specifico da usare per una pelle sempre pulita e liscia.

I tipi di detergenti

In commercio esistono vari tipi di detergenti: quelli gel, quelli schiumosi e quelli oleosi. E ne esistono per varie tipologie di pelle: per pelli miste, grasse e secche. Ognuno conosce la propria pelle e quindi sa bene che prodotti usare. Per capire se un prodotto è adatto, la cosa migliore da fare è ascoltare la propria pelle.

Comunque oltre alla detersione, che ricordiamo bisogna fare anche nella zona del collo, è necessario un altro oggetto, un oggetto specifico da usare per una pelle sempre pulita e liscia.

Le spazzole per la pulizia viso

Stiamo parlando delle spazzole per la pulizia viso. Infatti esistono moltissimi brand come ad esempio Imetec Bellissima, Zoë Ayla, Philips o Braun che hanno in commercio questi prodotti. Molti di questi vengono venduti con varie testine che girano a 380° andando a pulire bene in profondità la pelle. Ovviamente ne esistono di vari tipi, sia per pelli delicate sia per quelle invece normali.

Questo oggetto non serve solo a pulire bene la pelle in profondità dalle impurità e dallo smog. Ma rimuove anche i fastidiosi punti neri, leviga la pelle, riduce la formazione di acne, riduce le piccole rughe e aumenta la produzione di collagene. Tutto in un solo strumento. Come abbiamo visto sopra sul mercato esistono vari marchi con prezzi diversi. Il prezzo diverso dipende dai gadget che hanno le spazzole, ma sono tutti facilmente reperibili.

Approfondimento

Tre tagli di capelli che andranno di moda nel 2021.