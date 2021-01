Nuovo anno, nuovo taglio di capelli. Ma quale? Ci sono tre tagli di capelli che andranno di moda nel 2021. L’anno che si è appena concluso è stato abbastanza particolare dato che per un lungo periodo non è stato possibile andare dal parrucchiere. Appena questi hanno riaperto il primo pensiero è stato quello di fare un taglio comodo e super gestibile anche da casa. Vediamo allora insieme quali sono i tre tagli che detteranno il trend per questo 2021.

Tre tagli di capelli che andranno di moda nel 2021

Sicuramente un trend che si vedrà molto è quello del ciuffo o frangia che incorniciano il volto. La frangia è un taglio di capelli molto apprezzato. Tuttavia questo è un taglio che ha bisogno di molte cure e soprattutto deve essere della giusta lunghezza. Se però si è convinte in merito, allora non c’è nulla da temere perché regalerà un’aria nuova al viso.

Sono tornati anche gli anni novanta con il caschetto lungo soft bomb. Ovviamente esiste anche la versione del caschetto corto. Il caschetto sicuramente è un taglio di capelli molto comodo da tenere perché non richiede una particolare cura, giusto una piega ogni volta che ci si lava i capelli. Non solo caschetto però, perché molte star hanno scelto anche un taglio di capelli corto un po’ rock. Come ad esempio Dua Lipa nell’ultima copertina di British Vogue.

Chi ama invece i capelli lunghi e guai a chi li tocca potrà optare per i capelli anni settanta. Con lunghezze mosse, capelli che sembrano spettinati, ma che rendono il viso più dolce. Be’ ecco i tre tagli di capelli che andranno di moda nel 2021. Se quindi si ha l’intenzione di andare dal parrucchiere perché non fare un taglio che andrà di moda?

