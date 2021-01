Sia che uno è cliente, sia che uno non lo è, potrà ricevere questo SMS truffa da parte di una nota banca italiana. Dove però, ovviamente, questa non ha nulla a che fare. Ma è semplicemente qualche truffatore che ha messo in piedi una bella truffa. Certo se uno non è cliente di questa banca lo sa già che si sta parlando di un tentativo di frode, ma se si è cliente di questa banca attenzione a questo pericoloso SMS perché è veramente una truffa fatta con i fiocchi.

Le banche sono spesso soggette a truffe, o meglio molti truffatori si spacciano per delle banche cercando di rubare i dati dei vari clienti. Come ad esempio è successo pochi giorni fa per quanto riguarda un messaggio delle Poste Italiane, oppure la email truffa sul cashback. Be’ ci risiamo, e un’altra truffa ha preso atto, questa volta della banca Intesa Sanpaolo.

Se si è cliente di questa banca attenzione a questo pericoloso SMS

Si tratta di un SMS mandato dal Gruppo ISP, ovvero Intesa Sanpaolo, con la dicitura “Gentile cliente abbiamo notato un accesso anomalo al suo conto acceda ora”, di seguito poi viene fornito un link per accedere e fare tutti gli accertamenti del caso. Oppure un alto testo che si può ricevere è: “Gentile cliente, per inadempienza al nuovo aggiornamento di sicurezza i suoi servizi Gruppo Intesa sono stati bloccati”, di seguito sempre il link per sbloccarli.

La stessa Banca su Twitter rispondendo ad un messaggio di un utente ha comunicato che ha contattato l’ufficio competente e ringrazia l’utente per la segnalazione. Se quindi sono arrivati questi SMS, o soltanto uno di questi, non bisogna assolutamente cliccare sul link, ma sarà necessario eliminare il messaggio. Evitando così di cadere in qualche tranello di qualche truffatore.

Approfondimento

Attenzione alla nuova truffa del finto sms. Nel mirino i clienti di Poste Italiane.