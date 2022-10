Un modo naturale ed efficace per togliere la polvere dai mobili velocemente

Nonostante le mille accortezze che potremmo avere, la polvere dentro casa ricompare sempre. Spolverare, quindi, è uno dei compiti domestici più frequenti, ma spesso anche uno dei più noiosi e lunghi. Infatti, le superfici da trattare sono numerose.

Innanzitutto, ci sono quelle dei pavimenti, inclusi i metri quadri sotto al letto o al divano. Poi si passa a quelle dei mobili, tra scaffali, insenature, sportelli e angoli più alti come la zona sopra l’armadio. A ciò si aggiungono i soprammobili, anch’essi da pulire e da rimuovere dal loro posto per evitare quello slalom che, in realtà, non ci garantisce un’approfondita pulizia.

Spolverare, allora, potrebbe risultare più faticoso del previsto e per semplificarci le cose, solitamente, le proviamo tutte, dai piumini elettrostatici ai detersivi “mangiapolvere”. In nostro soccorso, però, come scopriremo nell’articolo di oggi, potrebbero arrivare anche dei prodotti naturali che potrebbero diventare un “mai più senza”.

Un modo naturale ed efficace per togliere la polvere in poco tempo da ogni superficie

Per spolverare ogni mobile di casa in legno, anche intarsiato, in un battibaleno e con un risultato sorprendente potremmo provare una miscela naturale elimina polvere. I suoi ingredienti base sarebbero 3, esclusa l’acqua per diluire.

Il primo sarebbe l’aceto di mele, un alleato delle pulizie ecologiche utile, per esempio, per lucidare le porte di legno senza lasciare aloni. Inoltre, l’aceto di mele avrebbe un potere detergente elevato ma delicato e sarebbe anche un ottimo antibatterico.

Il secondo prodotto sarebbe l’olio di oliva, importante per nutrire a fondo il legno e lasciarlo lucido. Infine, il terzo prodotto sarebbe l’olio essenziale di limone, in grado di lasciare un profumo di pulito invidiabile e utile contro qualche macchia più ostinata.

Le dosi

Per quanto riguarda le dosi, potremmo creare questo prodotto naturale e fai da te contro la polvere miscelando:

200 ml di acqua;

40 ml di aceto di mele;

1 cucchiaio colmo di olio di oliva;

6 gocce di olio essenziale di limone.

L’utilizzo

Passando all’utilizzo, per prima cosa dovremmo versare questi ingredienti all’interno di uno spruzzino e poi mescolarli energicamente. Questo strumento ci aiuterà a vaporizzare il prodotto in maniera uniforme e senza eccedere con le quantità.

Poi, dopo aver spruzzato la nostra miscela naturale, dovremmo passare un panno in microfibra asciutto e pulito. In alternativa, potremmo spruzzare il prodotto direttamente sul panno per poi passarlo sulle superfici e i soprammobili interessati.

Allora, ecco qui un modo naturale ed efficace per togliere la polvere, pulire a fondo e lucidare, lasciando una scia di profumo in casa.

