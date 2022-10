Ecco dove andare in vacanza ad ottobre tra borghi medievali e mare cristallino

Sembra ieri quando stavamo sdraiati al sole, in costume da bagno, pronti a tuffarci nel mare limpido non appena le gocce di sudore scendevano lentamente sul nostro corpo. Quello era il chiaro segnale per immergerci nelle dolci acque cristalline, affinché la temperatura corporea si stabilizzasse nuovamente. In men che non si dica, siamo arrivati ad ottobre. L’estate è ormai un ricordo. Le prime piogge, le prime giacche di pelle, i primi anfibi e le foglie gialle che si staccano dagli alberi. Benvenuto autunno, eravamo in attesa. O forse no?

Che ci piaccia o no, il tempo deve fare il suo corso. Però non disperiamoci troppo, perché a breve arriverà il periodo più felice e magico dell’anno. Nel frattempo, pensiamo a come possiamo rilassarci, come se l’estate non se ne fosse mai andata. Molti hanno le ferie nel mese corrente di ottobre. Diciamo che, in linea generale, non è il momento perfetto per una vacanza. Tuttavia, perché deve essere una regola? Basta sapere dove andare. È molto semplice scoprire dei posti incantevoli, rimanendo in Italia o partendo. Vediamo, dunque, quali sono le mete più ambite della stagione autunnale.

In Italia

Abbiamo sempre detto che l’Italia è uno dei Paesi più belli al Mondo. Abbiamo una ricchissima tradizione e una storia molto forte e travagliata alle spalle. Se siamo alla ricerca di storia e tradizioni, consigliamo di visitare qualche borgo. Ecco dove andare in vacanza ad ottobre. Cerchiamo nella nostra regione, o in quelle dove preferiamo, la lista dei borghi medievali più belli della nostra Nazione. Trascorriamo qualche giorno in più o anche solo uno. Il resto della vacanza sarà trascorso visitando le città limitrofe. Giusto per citare un esempio, potremmo andare a Isola delle Femmine, un borgo marinaro in provincia di Palermo, a 2 minuti da Capaci. Qui abbiamo il mare, la cucina a base di pesce, la sua specialità, e il caratteristico Isolotto. Da questo borgo possiamo spostarci per Palermo e per le zone vicine.

Nel Mondo

Se vogliamo partire, invece, dovremmo porci la domanda “verso mete calde o fredde?”. In effetti, in autunno potremmo optare per i famosi luoghi esotici, come l’America del Sud. In quei posti è come se fosse sempre estate. Se, invece, vogliamo visitare posti dalle temperature basse, consigliamo il Nord Europa. Per esempio, Amsterdam, Praga, Oslo, Helsinki e così via.

Ecco dove andare in vacanza ad ottobre in economia

Se vogliamo partire coniugando economia, tranquillità e relax possiamo optare anche per la bellissima Grecia. Sebbene le isole di Santorini e Mykonos siano quelle più conosciute, la patria della mitologia ospita innumerevoli isole minori quasi sconosciute ma deliziose. Essendo poco visitate, sicuramente costano meno.

Lettura consigliata

Poco conosciuta ma questa città di fronte all’Italia si affaccia sul mare terso