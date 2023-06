Vai subito a vedere se in casa hai questo libro che tutti abbiamo letto almeno una volta perché vale un patrimonio

Alcuni libri possono valere davvero un mucchio di soldi. E ce n’è uno, in particolare, che potrebbe farci mettere da parte un vero e proprio tesoro. Vai subito a vedere se in casa se hai questo libro!

Alcuni oggetti presenti nel nostro appartamento potrebbero valere molto più di quello che pensiamo. Infatti, non tutti sanno che oggetti vari che appartengono al passato non hanno solo un valore affettivo. Anzi, i collezionisti non vedono l’ora di mettere le mani su alcuni di essi. E tra questi oggetti, con sorpresa di molti forse, ritroviamo anche i libri. Infatti, è molto comune che alcuni volumi del passato possano valere più di quello che pensiamo.

I libri, un patrimonio non solo culturale ma anche economico

Sappiamo bene quanto la lettura sia importante e quanto tantissime persone la coltivino giorno dopo giorno. Al tempo stesso, però, un libro non è solo un amico che ci fa compagnia. Infatti, a volte può essere una fonte di reddito davvero incredibile. E, in particolare, ce n’è uno che vale una vera e propria fortuna. E sicuramente, tutti a scuola lo abbiamo letto almeno una volta.

I racconti di Canterbury di Geoffrey Chaucer, vale un vero tesoro

I racconti di Canterbury di Geoffrey Chaucer è una raccolta di storie narrate da un gruppo di pellegrini che si dirigono verso il santuario di Thomas Becket a Canterbury. Durante il viaggio, il Narratore propone un gioco: ognuno dei pellegrini dovrà raccontare due storie, una durante il tragitto verso Canterbury e una durante il ritorno. La trama del libro si sviluppa attraverso questi racconti, che coprono una vasta gamma di temi e generi. Le storie spaziano dalla commedia all’allegoria morale, dall’avventura all’amore cortese, e coinvolgono personaggi di diverse classi sociali e professioni. Tra i racconti più noti ci sono “Il racconto del mugnaio”, “Il racconto del fabbro” e “Il racconto del cavaliere”. Ogni storia è un’opportunità per Chaucer di dipingere ritratti vividi dei personaggi e delle loro interazioni.

Vai subito a vedere se hai questo libro perché vale davvero tantissimo

Attraverso queste storie, Chaucer esplora la natura umana, la morale, l’amore, il potere e l’ipocrisia della società medievale. I racconti di Canterbury sono considerati un’opera fondamentale della letteratura inglese, che offre una ricca panoramica della vita e delle sfaccettature della società dell’epoca. Molte persone hanno avuto la fortuna di leggere I racconti di Canterbury di Geoffrey Chaucer, un’opera letteraria che ha influenzato generazioni di lettori. Tuttavia, recentemente è emerso che questa opera potrebbe avere un valore economico significativo.

In particolare, la prima edizione stampata nel 1477 è considerata estremamente preziosa. Ci sono solo poco più di 12 copie conosciute al mondo, e alcune di esse sono state vendute a cifre esorbitanti, come ad esempio un’asta in cui un esemplare è stato venduto per 7 milioni di euro. Questa notizia ci spinge a controllare se abbiamo nella nostra libreria la prima edizione de I racconti di Canterbury di Geoffrey Chaucer. Se scopriamo di possedere questo importante pezzo da collezione, avremo sicuramente un motivo valido per gioire.