5 cose da sapere sul Rolex Daytona e sull’Omega Speedmaster prima di comprarli

Secondo molti esperti sono tra gli orologi più belli in commercio e tra i più desiderati. Il Rolex Daytona compie 60 anni, il lancio di Moon Swatch ha portato Omega alla ribalta. Sono veri e propri investimenti. Ecco cosa c’è da sapere prima di acquistarli.

La prima cosa che dobbiamo sapere sui modelli Rolex Daytona è che fino a poco tempo fa era possibile comprarli senza problemi. I rivenditori autorizzati facevano fatica a piazzarli tutti. Le cose sono cambiate. Ora è molto difficile trovare questi modelli nonostante i prezzi degli orologi siano in una fase di flessione. Le richieste sono tante e i prezzi sono molto più alti rispetto ad altri modelli. La Rolex comunque ha proposto un programma di riacquisto per cui è possibile per i privati rivendere gli orologi Rolex Daytona alla casa madre. Saranno i rivenditori autorizzati a rimetterli in commercio dopo la revisione.

Il momento in cui il mercato degli orologi Rolex e quello dell’orologeria in generale hanno subito la spinta decisiva è stata l’asta del Daytona Paul Newman del 2017. L’orologio appartenuto realmente all’attore è stato venduto per 17 milioni di dollari. Da lì in poi il mercato degli orologi è cambiato per sempre registrando un boom degli investimenti.

La grandezza è importante

Tra le 5 cose da sapere sul Rolex Daytona una riguarda il 1963. Viene messo in commercio il primo modello con una cassa da 36,5 mm, movimento a carica manuale Valjoux 72 modificato e prezzo di 200 dollari. È il primo ad avere la scritta Daytona sul quadrante. I modelli attuali hanno prezzi che variano tra i 18 mila euro e i 23 mila euro a seconda delle caratteristiche. Se cerchiamo modelli vintage in oro bianco, giallo, rosa o platino o con in quadranti meteorite allora i prezzi potrebbero diventare davvero proibitivi per molti.

Se vogliamo comprare un modello Omega Speedmaster facciamo attenzione alla grandezza. Molti orologi che sembrano grandi diventano più compatti al polso. Lo Speedmaster che ha un diametro 42 mm può sembrare grande ma dobbiamo sapere che il diametro comprende le protezioni della lunetta. Al polso quest’orologio corrisponde a un 40 mm. Importante inoltre l’autenticità. Ci non davvero moltissimi modelli di Omega Speedmaster in giro, decidere quale comprare è solo questioni di gusti. Molti non apprezzano quelli automatici, altri comprano come primo pezzo della collezione quelli Professional a carica manuale. Sono tutti orologi che in ogni caso possono essere facilmente rivenduti in futuro.

5 cose da sapere sul Rolex Daytona e i segreti di Omega Speedmaster

Una cosa che hanno in comune Daytona e Speedmaster è la luminescenza. Omega nel 1997 ha adottato la LumiNova per avere una buona visibilità del quadrante con luce scarsa. La stessa scelta è stata fatta dalla Rolex. Se vogliamo avere una buona visibilità con poca luce dovremmo comprare i modelli messi in commercio dopo il 1997. Se vogliamo godere del fascino dei vecchi orologi invece compriamo un modello messo in commercio in una data antecedente.

Gli orologi Omega dovrebbero essere revisionati una volta ogni 7 anni se li usiamo spesso. Speedmaster sta in commercio da moltissimo tempo e le varianti si sono susseguite in gran numero. Movimenti, lancette, lunette, sono presenti sul mercato in tantissime tipologie. Il valore di questi orologi è basato sui dettagli, quindi ogni piccolo elemento deve essere originale. Da questo dipende il nostro investimento in ottica di rivendita. Una cosa è certa. Quando compriamo uno di questi orologi possiamo essere sicuri di aver speso bene il nostro denaro.