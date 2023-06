Casa da 210 metri quadri in vendita a 69mila euro in questo borgo, tra i più belli d’Italia. Anche Virzì ci ha girato un film

Casa da 210 metri quadri in vendita a 69mila euro in questo borgo-Forunago-foto da wikipedia

A volte, ci si innamora di un posto e si scappa lì a vivere. Meglio ancora, se dopo la pensione, quando gli impegni di lavoro e, magari, famigliari, non sono più metodici. Come, ad esempio, questo borgo, inserito tra i più belli d’Italia. Tanto che anche un regista famoso come Paolo Virzì ci ha girato un film. C’è una casa in vendita a 69mila euro.

Quante volte avremo pensato di cambiare casa e città. Tanti motivi della vita possono spingerci a questa decisione che, spesso, è radicale. A volte, presa anche quando si va in pensione o si ha la possibilità di lavorare da casa.

Senza l’obbligo, insomma, di timbrare il cartellino. Si vuole andare via dai ritmi (e dai costi alti) di una città e cercare rifugio in un contesto diverso. Come la villa in vendita a 50.000 euro in un borgo storico con castello. Molti lettori sanno che esiste l’associazione Borghi più belli d’Italia che promuove i piccoli centri abitati con un particolare contesto storico e culturale. Ad esempio, grazie ai Ferragnez molti hanno conosciuto questo bel borgo.

Ecco dove si trova questo immobile molto grande in vendita ad un prezzo molto interessante

Ed è in uno di questi che si trova questa casa da 210 metri quadri in vendita a 69mila euro. Il borgo in questione, annoverato tra i più belli d’Italia, è Fortunago, situato nell’Oltrepò, in collina e in provincia di Pavia. Famoso fin dal X secolo, troviamo ancora dei resti dell’antico castello, una torre, la chiesa parrocchiale di metà Cinquecento. Le facciate delle case sono in pietra a vista e le strade sono pavimentate con mattonelle di porfido.

Per dire, Paolo Virzì l’ha usato come location del suo film Il Capitale Umano. Insomma, una delizia. Ebbene, Homepal ha in gestione la vendita, proprio nel centro del paese, di questa casa indipendente, che misura ben 210 metri quadri.

Ecco in cosa consiste la casa messa in vendita nel centro di Fortunago

E il prezzo è davvero interessante, visto che l’annuncio parla di 69mila euro. Quello che vi riportiamo sono i dati dell’inserzione. Se interessati, sta a voi contattare l’immobiliare e farvi dare le ulteriori informazioni. Annuncio letto l’8/6/2023.

Ebbene, l’immobile ha quattro locali. In particolare, un soggiorno e tre camere. C’è anche la cucina con camino, doppi servizi, cantina. Nessun problema per il parcheggio, visto che è a disposizione il posto auto.

Casa da 210 metri quadri in vendita a 69mila euro. Si potrebbe pensare anche a trasformarlo in B&B

Completano l’inserzione, il balcone e anche un terrazzo coperto. Come suggerisce chi ha pubblicato l’annuncio, la casa è ideale come abitazione e non solo. Viene suggerita, infatti, la costituzione di un B&B dove ospitare i turisti in visita a questo contesto ricco di storia.

La casa, libera subito, non è ristrutturata e il riscaldamento, al momento, è assente. Quindi, anche la classe energetica non è classificabile. Però, se uno ci vuole fare un investimento, in vista del B&B, potrebbe essere interessato.