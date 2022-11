Un metodo veloce per tostare le nocciole con il guscio senza padella e microonde

La frutta spicca per gusto e proprietà nutritive. Oltre a quella fresca da cucinare in tanti modi, sulle tavole regna anche quella secca. Noci e mandorle a parte, in questo periodo vanno forte le nocciole. Ottime come spuntino o per completare un lauto pasto, fanno venire l’acquolina in bocca se tostate. Inoltre è possibile non solo mangiarle da sole, ma anche usarle come ingrediente in tante preparazioni. Dalle torte ai muffin, fino a una buonissima crema da spalmare. C’è chi preferisce sbucciarle, mentre altri le tengono con il guscio. Anche in quest’ultimo caso le si può tostare ad hoc, in poco tempo e con un sistema alla portata di tutti.

Un metodo veloce per tostare le nocciole in forno alla perfezione

Il nostro alleato nella preparazione non sarà né la padella né il microonde. Infatti dovremo semplicemente utilizzare il nostro indispensabile forno. Per dare il via alla tostatura dovremo innanzitutto preriscaldare l’elettrodomestico, puntandolo a 180 gradi. Nel frattempo, prepariamo una teglia rivestendola con carta da forno e vi sistemiamo sopra le nocciole, tenendole a debita distanza le une dalle altre.

Raggiunta la temperatura ideale, potremo iniziare a cuocere tutto per bene. Passati 5 minuti sarà importante girare le nocciole con un cucchiaio di legno, per tostarle uniformemente. Quindi proseguiamo la cottura per altri dieci minuti, per un totale di un quarto d’ora.

A tempo scaduto apriamo nuovamente il forno e controlliamo che la frutta sia effettivamente pronta. Sgusciamo una nocciola e osserviamone il colore, che dovrà essere dorato. In caso sia ancora biancastra, rimettiamola sulla teglia e cuociamo tutto per qualche altro minuto.

Quando le nocciole saranno finalmente cotte potremo adagiarle su un’altra teglia, questa volta fredda. Una volta che avranno raggiunto la temperatura ambiente, potremo versarle in un apposito barattolo ancora col guscio. Ecco, dunque, un metodo veloce per tostare le nocciole senza fare troppa fatica ed averle pronte da mangiare.

Perché è utile tostare le nocciole

Le nocciole si raccolgono di solito tra agosto e settembre e si consumano fresche nei mesi autunnali. Per questo motivo, il periodo ideale in cui gustarle sarebbe limitato. Ma grazie alla tostatura questo lasso di tempo potrebbe allungarsi, dato che il processo ne garantirebbe una lunga conservazione. A beneficiarne sarebbero anche il gusto e l’aroma, che si intensificherebbero. In tutto ciò sarà importante svolgere l’operazione di tostatura nel modo più preciso possibile ed evitando temperature eccessivamente alte.

Conservarle dopo la raccolta

C’è chi ha la fortuna di poter raccogliere le nocciole a due passi da casa. O magari di averle ricevute in regalo da qualche conoscente. Se non avessimo intenzione di utilizzarle all’istante in cucina, sarebbe bene imparare a conservarle in modo sicuro.

Nel caso fosse necessario, dovremo subito farle asciugare in un luogo ventilato. Dopodiché, per mantenere intatta il più possibile la loro freschezza, si potrebbe sistemarle in qualche sacchetto per alimenti. A quel punto potremo metterle in frigo, dove si preserveranno per circa un mese. Se volessimo farle durare più a lungo, potremmo provare invece a infilarle nel congelatore.

Per conservare le nocciole senza la buccia, invece, il contenitore ideale dovrebbe essere di materiali come vetro o argilla e disporre di chiusura ermetica. In generale meglio evitare i normali sacchetti di plastica. Occhio anche a non lasciare la frutta in luoghi troppo umidi o esposti al sole.