Generalmente la pianta di limone fa tantissimi frutti utilizzati quotidianamente nelle ricette e per preparare il famosissimo liquore limoncello. Ma i limoni sono utilissimi anche per pulire la casa e utilizzati anche nelle tisane curative. Tantissimi i benefici e i pregi di questo frutto. La pianta di limone per la sua bellezza e spesso coltivata sui balconi e nei giardini di casa. In molti però, commettono errori che limitano la raccolta. Ecco un metodo sorprendente per fare in modo che la pianta di limone faccia tantissimi frutti per tutta la stagione che non tutti conoscono. La pianta di limone per farsi che dia un frutto profumato e unico, ha bisogno di essere curata nel modo giusto. Con piccoli accorgimenti il raccolto sarà soddisfacente.

Un metodo sorprendente per fare in modo che la pianta di limone faccia tantissimi frutti per tutta la stagione

La pianta di limone è amata per il suo frutto profumato e di colore giallo intenso. Per ottenere dei frutti tutto l’anno ha bisogno di cure corrette. Si tratta di cure semplice che servono ad assicurare il suo benessere.

Se la pianta di limone non fa i frutti, bisogna capire la causa. Spesso accade che le piante di limone non producono frutti e manifestano una crescita eccessiva di foglie e rami. Questo accade quando la pianta non riceva abbastanza sole. Oppure, non riceve una corretta concimazione.

Un altro errore che si commette spesso e di trapiantare le piante di limoni in vasi molto ampi. In questi casi i limoni crescono ma cadono prima che termini la loro crescita. Questo fenomeno è denominato “cascola”.

In linea di massima se questo fenomeno è contenuto non danneggia il raccolto. Mentre se la quantità di frutti che cadono è eccessiva, si tratta di un fenomeno patologico e bisogna procedere con le cure adatte.

Alcuni accorgimenti utili

Ecco un metodo sorprendente per fare in modo che la pianta di limone faccia tantissimi frutti per tutta la stagione. La prima cosa da fare e posizionare la pianta di limoni in pieno sole e protetta dai venti. Il terreno deve essere mantenuto umido, ma non bisogna esagerare con l’acqua. Evitare di inserire la pianta di limone in vasi molto grandi, ad ogni travaso il vaso deve essere di poco più grande. Nutrire le piante con il concime per piante da frutto (si trova facilmente in commercio). Si tratta di un concime ricco di microelementi e ferro.

Con questi piccoli accorgimenti la pianta si riempirà di limoni da utilizzare per svariati usi.