Mal di schiena che tormento. E, considerando che il metodo naturale per alleviarlo, cioè la piscina, è inaccessibile da mesi, la situazione non è delle migliori. Ecco, allora degli straordinari ed efficaci esercizi fisici per far passare il mal di schiena senza farmaci e in tempi brevi. A patto, però, di non soffrire di patologie importanti che riguardano la colonna vertebrale. In tal caso, consultiamoci sempre con gli specialisti e affidiamoci alle loro cure. I nostri Esperti in questo articolo presentano delle tecniche rilassanti per rimetterci in sesto, magari dopo una giornata lavorativa stressante e una postura che ci ha fatto infiammare.

Parola d’ordine ascoltare la testa

Straordinari ed efficaci esercizi fisici per far passare il mal di schiena senza farmaci e in tempi brevi, seguendo però il buon senso. Prima tappa di questo nostro percorso. Attenzione all’allenamento fai da te, perché la schiena, soprattutto la zona lombare è un boomerang. Torna indietro ancora più forte e veloce e ci fa più male di prima. Un esercizio fatto male è doppiamente pericoloso. E, rischia di ripercuotersi sul nostro fisico per i giorni a venire. Affidiamoci quindi a qualcuno che ne sa.

La prevenzione dello stretching è fondamentale

Chi fa stretching e yoga al mattino, anche solo un quarto d’ora, lo sa bene. Tonificare, rilassare e riscaldare la muscolatura al risveglio è il classico “prevenire è meglio che curare”. Se abbiamo mal di schiena, significa che l’infiammazione è in corso, quindi, gli esercizi fisici devono essere utili a scaricare e alleggerire il peso che grava sulla colonna vertebrale. Quindi:

sdraiamoci a terra su di un tappeto;

avviciniamo le ginocchia al petto più che possiamo, ma gradualmente e senza sforzare;

rimaniamo in questa posizione per una trentina di secondi al massimo, liberando la mente e concentrandoci sull’esercizio;

ripetiamo per altre 2/3 volte.

Un esercizio con la sedia

Anche un esercizio da seduti è utile alla nostra causa. Sediamoci sulla sedia e allarghiamo le gambe. Espirando bene, pieghiamoci in avanti con calma e leggerezza. Inspirando con relax, torniamo alla postura iniziale. Questo esercizio ripetiamolo anche 5/6 volte. Queste due semplici sessioni, fatte con calma, sono perfette per elasticizzare tutta la colonna e dare scacco matto al mal di schiena.

Approfondimento

