Il jeans è un indumento amato da tutti e a qualsiasi età. Ed ecco perché negli anni si tende ad accumularli e non invecchiano mai. Anche se strappati sono sempre di moda, anzi più consumati sono più sono vintage. Ma ad un certo punto arriva il tempo di sostituirli con nuovi modelli. Ma invece di disfarsene, come recuperare i vecchi jeans utilizzandoli come fiorire da giardino? Il tessuto dei jeans è molto resistente e può essere utilizzato in mille modi. Ma riutilizzare i vecchi jeans come fioriere è davvero spettacolare. Il suo effetto sorprenderà tutti.

Come recuperare i vecchi jeans utilizzandoli come fioriere in giardino

Per realizzare le fiorire con i jeans basta cucire la parte inferiore delle gambe dei pantaloni. Poi riempirle di paglia e metterci sopra dei sacchi ricoperti di terra. Ed ecco le fiorire estive da mostrare ogni anno con mille colori come calendule, petunie, ma anche piante verdi o piante grasse.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Per chi non ha i giardini i vecchi jeans si possono utilizzare come fiorire per balconi. Dopo aver cucito le gambe dei jeans e inserito il sacco, bisogna posizionare la fioriera di jeans legata alla ringhiera del balcone con del filo di ferro o con una fune legando tutte le estremità alla ringhiera.

Poi piantare fiori colorati per rendere il bancone invidiabile. Questo è uno dei tanti modi per utilizzare i vecchi jeans in modo originale.

Un’idea originale che renderà il vostro giardino unico e creativo

Se amate coltivare il vostro orto sul balcone, potete utilizzare i vecchi jeans come sacchi per coltivare sul balcone. È possibile piantare ad esempio: patate, zenzero, topinambur, eccetera. Ma con la tecnica dei sacchi è possibile coltivare anche insalata, pomodori, melanzane e tanto altro.

Per realizzare i sacchi si possono utilizzare vecchi jeans ma anche altro materiale resistente. Cucire le parti inferiore delle gambe e riempire di terra i jeans. Posizionare il jeans con la terra in modo verticale e ricavare con le forbici dei quadrati di terra.

Nei quadrati è possibile piantare i fiori o i prodotti dell’orto. I fiori e le foglie usciranno fuori dai quadrati di terra e renderanno il vostro vecchio jeans un’opera d’arte.