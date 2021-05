Tutti vorrebbero avere la propria auto sempre in perfette condizioni. Pulita sia dentro che fuori, profumata e sempre nuova. Purtroppo l’uso quotidiano dell’auto la espone ad una serie di rischi. Uno tra tutto, i graffi sulla carrozzeria. Che siano di propria responsabilità o responsabilità altrui.

A tutti è capitato di parcheggiare la macchina e al ritorno trovarla graffiata. Oppure, a causa di una manovra errata, urtare la propria auto o il paraurti. Per questo oggi consiglieremo al Lettore di ProiezionidiBorsa un metodo furbo e pratico per eliminare i piccoli graffi dalla carrozzeria dell’auto e un trucchetto per avere sempre l’abitacolo profumato.

Come intervenire da soli

Prima di verificare quale e quanto danno è stato causato, laviamo bene la nostra auto. Eliminando lo sporco dalla carrozzeria, si riuscirà a vedere meglio ogni singolo graffio. Ora passiamo il dito sulla parte danneggiata e valutiamo l’entità del danno. Se i graffi non sono molto profondi, possiamo rimediare da soli senza l’aiuto del carrozziere.

Ecco che possiamo risolvere il problema da soli e spendendo pochissimi euro. Interveniamo con la vernice e il pennello. Un metodo veloce e semplice. Importante però è riuscire a trovare la vernice dello stesso colore dell’auto. Il pennello, poi deve avere la punta sottile, per evitare che la vernice vada a finire anche sulla parte non danneggiata. In alternativa per graffi piccolissimi, possiamo utilizzare lo smalto per le unghie.

Un metodo per profumare l’auto

Non abbiamo bisogno di acquistare dei profumatori per auto, perché con questo trucchetto avremo sempre l’abitacolo profumato. Tutto a costo zero e fai-da-te.

Infatti, basta munirsi di una retina dei confetti o riciclare il tessuto di un vecchio collant. Inseriamo all’interno dei chicchi di caffè o la polvere dei fondi di caffè. Chiudiamo con un cordoncino. Ecco che l’interno della nostra auto profumerà del dolce aroma del caffè.